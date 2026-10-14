Chine-Les prix à la production progressent en septembre

Les prix à la production en Chine ont augmenté en septembre, montrent des données officielles publiées mercredi, tout comme les prix à la consommation, la hausse des prix du pétrole et des matières premières ayant accentué les pressions sur les prix.

D'après les données du Bureau national des statistiques (BNS) l'indice des prix à la production (PPI) a progressé le mois dernier de 5% sur un an contre une hausse de 3,8% en août. Le consensus ressortait à +4,5%

L'indice des prix à la consommation (CPI) a de son côté augmenté de 0,9% sur un an en septembre, contre une hausse de 0,4% le mois précédent. Les analystes attendaient une hausse de 0,3%.

(Qiaoyi Li et Liz Lee; version française Camille Raynaud)