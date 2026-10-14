Chine-Les exportations bondissent en septembre-données officielles

Les exportations chinoises ont bondi de 36,3% en septembre sur un an, dépassant largement les prévisions, contre une croissance de 25% en août, selon les données officielles publiées mercredi.

Les analystes prévoyaient une hausse des exportations de 25,5% sur un an.

Selon les douanes chinoises, les importations ont progressé de 31% en septembre sur un an, contre 28,2% le mois précédent. Le consensus ressortait à +24,5%.

(Yukun Zhang, Ellen Zhang et Liz Lee ; version française Camille Raynaud)