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Chine-Les exportations bondissent en septembre-données officielles
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 04:47

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Les exportations chinoises ont bondi de 36,3% en septembre sur un an, dépassant largement les prévisions, contre une croissance de 25% en août, selon les données officielles publiées mercredi.

Les analystes prévoyaient une hausse des exportations de 25,5% sur un an.

Selon les douanes chinoises, les importations ont progressé de 31% en septembre sur un an, contre 28,2% le mois précédent. Le consensus ressortait à +24,5%.

(Yukun Zhang, Ellen Zhang et Liz Lee ; version française Camille Raynaud)

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