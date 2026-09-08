Chime va racheter la Stride Bank, une banque agréée au niveau national, pour 590 millions de dollars ; le cours de l'action s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La fintech Chime CHYM.O a annoncé mardi qu'elle allait acquérir la banque Stride Bank, agréée au niveau national, pour 590 millions de dollars, ce qui lui permettra d'intégrer en interne des infrastructures bancaires essentielles alors qu'elle cherche à développer son activité de crédit.

Voici quelques détails:

* L'action Chime, qui a progressé de plus de 28 % cette année, a bondi de près de 10 % lors des négociations après clôture.

* Cette opération, entièrement financée en numéraire, devrait permettre à Chime de réaliser plus de 100 millions de dollars de synergies nettes et devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027.

* Basée à Enid, dans l’Oklahoma, Stride a été fondée en 1913 et propose des services financiers, notamment des services bancaires aux particuliers et aux entreprises. La banque est partenaire de Chime depuis plus de sept ans.

* "L’acquisition de Stride Bank offre à Chime une voie plus rapide et plus éprouvée vers la propriété d’une banque à service complet, plutôt que de devoir obtenir une charte bancaire de novo", a déclaré Chime dans un communiqué.

* Chime gérera le bilan de Stride dès la finalisation de l’opération et maintiendra ses actifs en dessous de 10 milliards de dollars dans un avenir prévisible.

* Basée à San Francisco, Chime cible les Américains lambda avec des produits bancaires et a réussi à développer sa base d’utilisateurs en attirant une clientèle plus jeune grâce à ses produits axés sur le mobile.

* Chime a également revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel et table désormais sur une croissance comprise entre 26 % et 27 %, contre une fourchette initialement prévue de 25 % à 26 %.

* Morgan Stanley intervient en tant que banque conseil de Chime, tandis que Piper Sandler & Co conseille Stride.