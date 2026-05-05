Chiffre d'affaires T4 & annuel 2025/26

OBJECTIF DE CHIFFRE D’AFFAIRES 2025/26 ATTEINT :
486,8 M€, EN CROISSANCE ORGANIQUE DE 15,8%
Accélération de la croissance organique au T4 à +24,1%
20ème trimestre consécutif de croissance, plus fort trimestre jamais enregistré
Une dynamique soutenue par des marchés porteurs, malgré un contexte géopolitique tendu
Confirmation des objectifs financiers
FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du quatrième trimestre et annuel au titre de l’exercice 2025/26, clos le 31 mars 2026.
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