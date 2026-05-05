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Chiffre d'affaires T4 & annuel 2025/26
information fournie par Boursorama CP 05/05/2026 à 17:50

OBJECTIF DE CHIFFRE D’AFFAIRES 2025/26 ATTEINT :
486,8 M€, EN CROISSANCE ORGANIQUE DE 15,8%
 Accélération de la croissance organique au T4 à +24,1%
 20ème trimestre consécutif de croissance, plus fort trimestre jamais enregistré
 Une dynamique soutenue par des marchés porteurs, malgré un contexte géopolitique tendu
 Confirmation des objectifs financiers

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du quatrième trimestre et annuel au titre de l’exercice 2025/26, clos le 31 mars 2026.

Valeurs associées

FIGEAC AERO
10,2600 EUR Euronext Paris +3,01%

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