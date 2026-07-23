Chiffre d’affaires du S1 2026 : 82,4 M€ (-4,8%)

Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales et de services d’outsourcing pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, a réalisé au 1er semestre 2026 un chiffre d’affaires de 82,4 M€ en diminution de 4,8% en données publiées. En données comparables, la baisse est ramenée à -1,3%, du fait principalement d’un impact défavorable de change, en particulier sur l’EUR/USD.



La part récurrente du chiffre d’affaires ressort à 66,1 M€, soit 80% du revenu total.



Après une baisse organique de 3,0% du chiffre d’affaires au 1er trimestre, l’activité s’est reprise au 2nd trimestre avec une légère croissance de 0,5% en données comparables.