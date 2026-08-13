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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026-27 : 14,4 M€
information fournie par Boursorama CP 13/08/2026 à 18:00
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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026-27 : 14,4 M€
Innelec publie un chiffre d’affaires de 14,4 M€ au titre du 1er trimestre de l’exercice 2026-27, contre 15,9 M€ au 1er trimestre de l’exercice précédent.
L’analyse de l’activité confirme l’évolution positive du mix produit au profit des lignes de produits les plus rentables :
-Les ventes de consoles (36% du chiffre d’affaires) enregistrent une baisse de 21,2%, intégrant une base de comparaison défavorable lié au lancement réussi de la Switch 2 sur la même période de l’exercice précédent, alors que les ventes de jeux videos (8% du CA) sont stables (+0,1%) grâce à une actualité éditoriale soutenue ;
-Les ventes d’Accessoires (31% du CA) progressent de 3%, portées par les ventes de produits high-tech (+11%) qui s’inscrivent pleinement dans la stratégie de diversification du groupe et confirment leur dynamique de croissance ;
-Enfin, la part des produits dérivés sous licence dans le chiffre d’affaires continue de progresser (21% du CA) malgré un léger tassement des ventes sur ce 1er trimestre (-4%) en comparaison du 1er trimestre 2025 qui avait bénéficié du lancement d’une licence Disney à succès (Stitch).

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