 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Canicule : la vague de chaleur en cours bat le record de celles de 2003 et de juillet 2026
information fournie par Boursorama avec Media Services 13/08/2026 à 17:52
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Cette vague de chaleur est la 54e que subit la France depuis 1947, la moitié d'entre elles s'étant produites après 2010.

( AFP / VALERY HACHE )

( AFP / VALERY HACHE )

La vague de chaleur débutée le 28 juillet a dépassé en longueur la canicule de 2003, avec 17 jours, a annoncé jeudi à l' AFP Météo-France.

Cette vague "ayant débuté le 28 juillet, nous en sommes à 17 jours en comptant aujourd'hui (jeudi). Donc effectivement, en termes de durée on a dépassé 2003" et la précédente vague de chaleur de juillet 2026 (du 4 au 19), qui avaient duré chacune 16 jours, explique le prévisionniste national.

Il s'agit donc d'ores et déjà de la troisième vague de chaleur la plus longue jamais enregistrée dans le pays , après celles de juillet 2006 (21 jours) et de juillet 1983 (23 jours). En termes d'intensité, c'est la vague de la fin juin 2026 qui reste à ce jour le record.

Un été 2026 exceptionnel

La vague de chaleur actuelle, qui a connu deux pics d'intensité pour l'instant -le premier le 29 juillet et le second ce mercredi- n'est pour l'heure pas encore terminée. En effet, la journée la plus chaude de l'épisode mercredi pourrait être rapidement dépassée. Selon Météo-France, un nouveau pic de chaleur devrait avoir lieu "ce jeudi pour la moitié ouest et vendredi pour la moitié est du pays, avec des valeurs autour de 40°C dans de nombreuses régions".

La décrue des températures s'amorcera par les côtes de la Manche vendredi, avant de se poursuivre samedi et de se généraliser progressivement à l'ensemble du territoire dimanche.

Cette vague de chaleur est la 54e que subit la France depuis 1947, la moitié d'entre elles s'étant produites après 2010, dans un contexte de réchauffement climatique causé par les activités humaines.

L'été 2026 se démarque par une répétition exceptionnelle des vagues de chaleur, avec à ce jour déjà trois vagues en l'espace de moins de deux mois. Avant cela, un premier épisode de chaleur historiquement précoce avait frappé le pays fin mai.

Canicule
Environnement

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris sur la voie du repli après les records
    information fournie par AFP 13.08.2026 19:05 

    La Bourse de Paris s'est orientée jeudi vers un repli, avec des prises des bénéfices après les records de la semaine dernière, ignorant la bonne tenue de l'inflation américaine et la baisse du prix du pétrole. L'indice du CAC 40 a perdu 24,38 points (-0,28%) à ... Lire la suite

  • Jeux Olympiques : Natation
    Natation-Moluh en argent sur le 50 m dos, sa première médaille internationale en individuel
    information fournie par Reuters 13.08.2026 19:03 

    Mary-Ambre Moluh a décroché jeudi sa première médaille ‌individuelle en compétition internationale en grand bassin avec l'argent sur le 50 m dos des championnats d'Europe de natation disputés au ​Centre aquatique olympique de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). La ... Lire la suite

  • Le graphique de l'indice boursier allemand DAX est présenté à la Bourse de Francfort
    L'Europe finit dans le désordre une séance volatile
    information fournie par Reuters 13.08.2026 18:19 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes ont terminé jeudi une séance volatile sans tendance nette, ‌tandis que Wall Street était également en ordre dispersé à mi-parcours, les investisseurs analysant les dernières données sur l'inflation américaine ... Lire la suite

  • Des insurgés attaquent des bases militaires à travers le Mali
    Le Mali gracie le Français Yann Vézilier, condamné en juin à 20 ans de prison
    information fournie par Reuters 13.08.2026 18:14 

    Yann Vézilier, un ‌ressortissant français au Mali condamné en juin à vingt ans de prison ​pour atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat, a été gracié par le président Assimi Goïta, ont annoncé jeudi les autorités de Bamako. "Cette ​mesure (...) est assortie de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank