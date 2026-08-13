Canicule : la vague de chaleur en cours bat le record de celles de 2003 et de juillet 2026

Cette vague de chaleur est la 54e que subit la France depuis 1947, la moitié d'entre elles s'étant produites après 2010.

( AFP / VALERY HACHE )

La vague de chaleur débutée le 28 juillet a dépassé en longueur la canicule de 2003, avec 17 jours, a annoncé jeudi à l' AFP Météo-France.

Cette vague "ayant débuté le 28 juillet, nous en sommes à 17 jours en comptant aujourd'hui (jeudi). Donc effectivement, en termes de durée on a dépassé 2003" et la précédente vague de chaleur de juillet 2026 (du 4 au 19), qui avaient duré chacune 16 jours, explique le prévisionniste national.

Il s'agit donc d'ores et déjà de la troisième vague de chaleur la plus longue jamais enregistrée dans le pays , après celles de juillet 2006 (21 jours) et de juillet 1983 (23 jours). En termes d'intensité, c'est la vague de la fin juin 2026 qui reste à ce jour le record.

Un été 2026 exceptionnel

La vague de chaleur actuelle, qui a connu deux pics d'intensité pour l'instant -le premier le 29 juillet et le second ce mercredi- n'est pour l'heure pas encore terminée. En effet, la journée la plus chaude de l'épisode mercredi pourrait être rapidement dépassée. Selon Météo-France, un nouveau pic de chaleur devrait avoir lieu "ce jeudi pour la moitié ouest et vendredi pour la moitié est du pays, avec des valeurs autour de 40°C dans de nombreuses régions".

La décrue des températures s'amorcera par les côtes de la Manche vendredi, avant de se poursuivre samedi et de se généraliser progressivement à l'ensemble du territoire dimanche.

Cette vague de chaleur est la 54e que subit la France depuis 1947, la moitié d'entre elles s'étant produites après 2010, dans un contexte de réchauffement climatique causé par les activités humaines.

L'été 2026 se démarque par une répétition exceptionnelle des vagues de chaleur, avec à ce jour déjà trois vagues en l'espace de moins de deux mois. Avant cela, un premier épisode de chaleur historiquement précoce avait frappé le pays fin mai.