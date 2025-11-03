Chevron va explorer le pétrole et le gaz au large de la Guinée-Bissau

(Ajout du contexte et des détails de la déclaration dans les paragraphes 2 à 4)

Chevron CVX.N va explorer le pétrole et le gaz au large de la Guinée-Bissau dans deux blocs du bassin MSGBC, a déclaré la société lundi.

Le bassin Mauritanie, Sénégal, Gambie, Bissau et Conakry (MSGBC) est une région géologique d'Afrique de l'Ouest qui est devenue un centre d'intérêt majeur pour le secteur pétrolier et gazier à la suite d'importantes découvertes récentes.

"Chevron est heureux d'entamer un nouveau chapitre avec la Guinée-Bissau, conformément à notre stratégie d'exploration qui consiste à ajouter des terrains de haute qualité à notre portefeuille mondial", a déclaré Liz Schwarze, vice-présidente de Chevron chargée de l'exploration, dans un communiqué.

L'unité locale de Chevron sera l'opérateur des blocs 5B et 6B, avec une participation de 90 % dans chacun d'entre eux. Petroguin, la compagnie pétrolière nationale de Guinée-Bissau, détient le reste.