 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 142,94
+0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Chevron va explorer le pétrole et le gaz au large de la Guinée-Bissau
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 10:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte et des détails de la déclaration dans les paragraphes 2 à 4)

Chevron CVX.N va explorer le pétrole et le gaz au large de la Guinée-Bissau dans deux blocs du bassin MSGBC, a déclaré la société lundi.

Le bassin Mauritanie, Sénégal, Gambie, Bissau et Conakry (MSGBC) est une région géologique d'Afrique de l'Ouest qui est devenue un centre d'intérêt majeur pour le secteur pétrolier et gazier à la suite d'importantes découvertes récentes.

"Chevron est heureux d'entamer un nouveau chapitre avec la Guinée-Bissau, conformément à notre stratégie d'exploration qui consiste à ajouter des terrains de haute qualité à notre portefeuille mondial", a déclaré Liz Schwarze, vice-présidente de Chevron chargée de l'exploration, dans un communiqué.

L'unité locale de Chevron sera l'opérateur des blocs 5B et 6B, avec une participation de 90 % dans chacun d'entre eux. Petroguin, la compagnie pétrolière nationale de Guinée-Bissau, détient le reste.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

CHEVRON
157,730 USD NYSE +2,72%
Gaz naturel
4,12 USD NYMEX +0,19%
Pétrole Brent
64,92 USD Ice Europ -0,23%
Pétrole WTI
61,12 USD Ice Europ +0,41%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank