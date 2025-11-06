 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sommet climat: dans la touffeur amazonienne, les dirigeants tombent la cravate
information fournie par AFP 06/11/2025 à 19:52

Le président Luiz Inacio Lula da Silva lors du sommet des dirigeants en prélude de la COP30 à Belem, au Brésil, le 6 novembre 2025. ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )

Le président Luiz Inacio Lula da Silva lors du sommet des dirigeants en prélude de la COP30 à Belem, au Brésil, le 6 novembre 2025. ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )

Chefs d'Etat sans cravate, voire en bras de chemise: au sommet des dirigeants mondiaux en prélude à la COP30, qui a débuté jeudi à Belem, les participants ont pu se mettre à leur aise pour ne pas trop souffrir de la chaleur et de l'humidité dans la ville amazonienne.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors de son discours au sommet des dirigeants de la COP30 à Belem, au Brésil, le 6 novembre 2025. ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors de son discours au sommet des dirigeants de la COP30 à Belem, au Brésil, le 6 novembre 2025. ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )

Alors que le mercure dépasse les 30 degrés dans cette ville fluviale située à l'entrée de la plus grande forêt tropicale de la planète, le Brésil, pays-hôte de la conférence des Nations unies sur le climat, a proposé un code vestimentaire inhabituel dans la haute diplomatie: les cravates ne sont pas obligatoires.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a donné l'exemple, en se passant de sa "cravate porte-bonheur" aux couleurs du drapeau brésilien, qu'il porte habituellement lors des grands rendez-vous internationaux, comme les derniers sommets du G20 et des Brics, organisés à Rio de Janeiro.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a également laissé cet accessoire au placard, tout comme les présidents de la Finlande, du Chili, du Mozambique et de la Colombie, entre autres.

Le président du Chili, Gabriel Boric (à gauche), discute avec son homologue colombien, Gustavo Petro, avant le sommet des dirigeants organisé en prélude à la COP30 à Belem, au Brésil, le 6 novembre 2025. ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )

Le président du Chili, Gabriel Boric (à gauche), discute avec son homologue colombien, Gustavo Petro, avant le sommet des dirigeants organisé en prélude à la COP30 à Belem, au Brésil, le 6 novembre 2025. ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )

Le Premier ministre d'Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne, était venu avec une cravate, mais il l'a dénouée et retirée avant de poser pour une photo officielle aux côtés de Lula.

"Ce sera une COP sans cravate", avait déclaré en octobre le diplomate brésilien André Correa do Lago, président de la COP30, soulignant que cela donnerait à l'événement "une certaine touche informelle brésilienne".

Les salles du vaste centre de conférences où ont lieu les débats et les négociations de la COP30 sont toutefois climatisées. Le Brésil s'est engagé à compenser toutes les émissions de carbone générées par ces installations.

COP 30
Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 20:13

    Tombez la chemise et le pantalon aussi, qui a dit que l'écologie devait faire souffrir?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank