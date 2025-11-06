 Aller au contenu principal
Les actionnaires de Tesla votent sur le package à 1.000 milliards de Musk
information fournie par AFP 06/11/2025 à 07:51

La rémunération "stratosphérique" d'au moins 1.000 milliards de dollars promise à Elon Musk, patron de Tesla, nécessite l'accord des actionnaires jeudi en assemblée générale ( AFP / Patrick T. FALLON )

La rémunération "stratosphérique" d'au moins 1.000 milliards de dollars promise à Elon Musk, patron de Tesla, nécessite l'accord des actionnaires jeudi en assemblée générale ( AFP / Patrick T. FALLON )

Course effrénée sans supervision ou parcours strictement encadré, la rémunération "stratosphérique" d'au moins 1.000 milliards de dollars promise à Elon Musk, patron de Tesla , fait débat depuis son annonce en septembre mais elle nécessite encore l'accord des actionnaires jeudi en assemblée générale.

Jusqu'au dernier moment, partisans et opposants à ce pactole ont tenté de rallier d'autres actionnaires à leur cause.

Le groupe a multiplié les messages pour sensibiliser sur l'importance de ce rendez-vous annuel, à partir de 15H00 locales (21H00 GMT) à Austin (Texas) avec diffusion en direct sur internet.

"Trois résolutions sont cruciales pour l'avenir de Tesla", martèle-t-il, relayé par Elon Musk à chaque opportunité et par la présidente du conseil d'administration Robyn Denholm, entre autres.

"Tesla n'est pas dirigé par un patron ordinaire. Elon est un visionnaire (...), qui a accompli des révolutions industrielles et des transformations réussies de nombreuses entreprises pionnières à plusieurs milliards de dollars", affirme le groupe.

Raison pour laquelle, d'après ses partisans, il mérite ce plan de rémunération qui vise aussi à le convaincre de rester aux commandes de Tesla.

Ce "pay package", d'une durée de dix ans, est constitué de douze tranches fixant des seuils financiers et opérationnels déclenchant, dans certaines conditions, l'octroi d'actions à Elon Musk.

La tranche finale prévoit notamment une capitalisation boursière de 8.500 milliards de dollars - à peine plus de 1.000 milliards lors de l'annonce le 5 septembre - ou encore la vente de vingt millions de véhicules - il a fabriqué en juin son huit millionième véhicule.

S'il coche toutes les cases et dans les temps impartis, Elon Musk pourrait recevoir jusqu'à 12% du capital actuel supplémentaire.

Au 12 septembre, après l'acquisition de 2,57 millions de titres, il détenait plus de 413 millions d'actions placées dans un trust (environ 12,4% du capital).

- Quelques milliards de plus -

Il a aussi reçu en août 96 millions d'actions, détenues directement, dans le cadre du plan de rémunération pluriannuel de 2018, retoqué deux fois en justice et soumis pour la troisième fois à l'AG.

Elon Musk, patron de Tesla, le 21 septembre 2025 à Glendale, en Arizona ( AFP / Patrick T. Fallon )

Déjà homme le plus riche du monde avec un patrimoine estimé mercredi à 500 milliards de dollars, il pourrait alors détenir entre 25% et 29% de Tesla.

"La participation qu'il détient déjà (...) devrait normalement être une motivation suffisante pour susciter sa performance", considère Thomas DiNapoli, trésorier de l'Etat de New York et gestionnaire du fonds de pension des fonctionnaires de l'Etat.

"Bien que nous reconnaissions la valeur considérable créée sous la direction visionnaire de M. Musk, nous sommes préoccupés par le montant total de la rémunération, la dilution et l'absence de mesures pour atténuer le risque lié à une personne clé", relevait mardi le fonds souverain de la Norvège, un des dix principaux actionnaires de Tesla.

Le cabinet de conseils aux actionnaires ISS déplore, comme plusieurs opposants, des objectifs manquant "de précisions".

Dans une lettre conjointe, des trésoriers de plusieurs Etats notamment dénoncent des objectifs "vagues, manquant d'ambition et dépendants grandement de l'appréciation d'un conseil d'administration non-indépendant".

A l'inverse, la société d'investissements Baron Capital et le conseil d'administration du fonds de pension de l'Etat de Floride (SBA) soutiennent ce package, soulignant que les précédents étaient tout aussi ambitieux et ont "toujours créé une valeur extraordinaire pour les actionnaires".

"Musk n'en a profité qu'après les actionnaires", affirme le SBA, tandis que, pour Baron, "le succès de Tesla et son avenir sont inséparables d'Elon".

Ce dernier a d'ailleurs insinué que s'il n'obtenait pas satisfaction, il serait moins enclin à rester à la tête d'une entreprise dont il ne contrôlerait pas "l'armée de robots" et dont il pourrait être éjecté par des "terroristes d'entreprises" comme ISS et son homologue Glass Lewis.

Aucune communication en revanche de Vanguard, premier investisseur avec 7,10% fin 2024, ni de BlackRock, second investisseur (5,9%).

Les actionnaires doivent également voter sur l'opportunité d'investir dans xAI, entreprise d'Elon Musk spécialisée dans l'intelligence artificielle.

Elon Musk
Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
462,0700 USD NASDAQ +4,01%
    Le chiffre d'affaire de Tesla est de 80 milliards, à comparer avec celui de Stellantis qui atteint presque 200 milliards.
    On peut mentir 1 fois à 1 milliard de personne, mais pas 10 fois à 1 personne.
    Que croyez vous?

