Avec la nouvelle Twingo, Renault veut réveiller le marché des électriques "abordables"

La Twingo E-Tech, 4e génération tout électrique du véhicule commercialisé depuis 1993, à Paris le 6 novembre 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

Avec la nouvelle Twingo, dévoilée jeudi, Renault veut prouver que le marché de la petite voiture électrique peut enfin décoller, pourvu que l'on propose aux ménages des véhicules attractifs à moins de 20.000 euros.

La marque au losange s'est appuyée sur l'imaginaire véhiculé par ce modèle, lancé en 1993 et vendu à plus de 4,1 millions d'exemplaires sur les trois générations confondues (1993, 2007, 2014) pour relever le "défi" des petites voitures, explique Fabrice Cambolive, directeur de la marque Renault.

Sur ces 4,1 millions vendus, 1,8 million de Twingo sont toujours en circulation, précise Renault.

La nouvelle Twingo reprend des traits marquants de son aïeule: quatre couleurs vives (rouge, vert, jaune et noir étoilé), banquette arrière coulissante, poupe arrondie et phares en demi-lune qui lui ont valu le surnom de "la grenouille".

Le "design néorétro fonctionne bien depuis quelques années", relève Olivier Hanoulle, associé automobile au sein du cabinet Roland Berger. Mais exclusivement en électrique et avec la technologie d'aujourd'hui.

Commercialisée début 2026, la Twingo E-Tech disposera d'une autonomie de 263 km selon les normes WLTP. Un niveau peu élevé assumé par Renault, qui destine ce véhicule avant tout aux trajets du quotidien.

- Un segment "déserté" -

Le segment A (qui désigne les plus petits véhicules) "a été quasi déserté par les constructeurs, en raison de la règlementation" qui impose des dispositifs de sécurité coûteux, selon Fabrice Cambolive. Les marges sont par ailleurs moindres sur ces petites voitures. "Mais c'est un segment clé pour la démocratisation de l'électrification", dit-il.

L'Union européenne (UE) prévoit d'interdire la vente de véhicules neufs thermiques ou hybrides à partir de 2035. Une mesure phare pour que l'UE remplisse ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, mais contestée par le secteur automobile qui réclame un assouplissement.

L'électrique a représenté 19% des ventes de véhicules neufs en France depuis début 2025 (et 24% pour le seul mois d'octobre), selon la Plateforme automobile, qui regroupe les industriels français du secteur.

Dans l'UE, la part était de 16% sur les neuf premiers mois de l'année, contre 13% sur cette même période en 2024, un niveau insuffisant pour atteindre l'objectif de 2035, selon l'ACEA, équivalent européen de la Plateforme automobile.

Pour Christophe Michaëli, directeur du marché automobile chez Cetelem, la nouvelle Twingo "est un enjeu majeur pour Renault et pour l'électrification du parc auto" en France.

"Aujourd'hui, 70% des voitures neuves électriques sont achetées par 20% des Français les plus riches. On a besoin de modèles +populaires+" pour réussir la transition écologique, ajoute-t-il, rappelant qu'il s'agit d'un objectif de santé publique.

- Méthodes chinoises -

A ceux qui affirment que les Français sont rétifs à l'électrique, l'expert rappelle le succès du leasing social (location avec option d'achat de véhicules électriques pour les ménages modestes avec un soutien de l'État) pour arguer qu'il s'agit d'abord d'une question de prix à l'achat.

Les R5, R4 ou encore la C3 de Citroën et la Fiat 500 sont elles aussi des citadines avec des versions électriques, mais de segment B (un peu plus grosses que le A), à plus de 20.000 euros.

Pour passer sous la barre des 20.000 euros (hors aides de l'État comme le bonus écologique), Renault s'est inspiré des méthodes des constructeurs automobiles chinois. Le groupe a ouvert un centre de recherche et d'ingénierie près de Shanghai fin 2023, où a été conçue la nouvelle Twingo en moins de 24 mois, contre trois à quatre ans pour une voiture européenne.

Ces petites voitures "ne font pas les plus gros volumes de vente ni le plus de marge", mais la conception de la Twingo peut servir de test pour d'autres véhicules qui pourraient être développés sur le même modèle, selon Olivier Hanoulle.

Quelque 45% des pièces de la nouvelle voiture sont conçues ou partiellement fabriquées en Chine. L'assemblage s'effectue dans l'usine Renault de Novo Mesto (Slovénie), où étaient déjà produites les deux dernières générations de Twingo.