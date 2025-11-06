Banijay Group toujours en croissance, mise sur les spectacles pour l'avenir

Banijay Group a connu "une solide croissance" sur les neuf premiers mois de l'année grâce aux paris sportifs et jeux en ligne, et table pour l'avenir sur son activité de spectacles, a-t-il indiqué jeudi en publiant ses résultats.

Sur les neuf premiers mois de 2025, Banijay Group a plus que doublé son résultat net, à 129 millions d'euros.

Sur cette période, son chiffre d'affaires a atteint 3,22 milliards d'euros, en hausse de 4% par rapport à 2024. Au troisième trimestre, il a très légerement reculé (-0,3%), à 1,013 milliard d'euros.

"Banijay Group a enregistré une solide croissance et une performance forte au cours des neuf premiers mois de 2025 sur l'ensemble de ses activités, confirmant la force de notre modèle diversifié", a commenté son directeur général, François Riahi, dans un communiqué.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de l'activité "paris sportifs et jeux en ligne" a augmenté de 8,5%, à 1,1 milliard d'euros, alors même que 2024 avait été plus riche en grands événements sportifs.

Banijay Group, déjà propriétaire de l'opérateur de paris sportifs et jeux en ligne Betclic, a annoncé fin octobre le rachat de Tipico Group, leader dans ce même secteur en Allemagne et en Autriche, pour peser sur le marché européen.

Par ailleurs, au troisième trimestre, la branche de Banijay Group qui regroupe ses activités de production audiovisuelle et de spectacles, a vu son chiffre d'affaires légèrement reculer (-0,9%), à 668 millions d'euros. Cela vient de ses activités de production et de distribution de contenus, dont le chiffre d'affaires baisse respectivement de 2,8% (à 510 millions d'euros) et 1% (à 83 millions d'euros).

Banijay compte toutefois sur "un effet de saisonnalité", avec des livraisons de séries et émissions pour les chaînes de télévision et les plateformes de streaming attendues prochainement.

Au sein de cette branche, l'activité "expériences live" (spectacles) "s'affirme comme un facteur important de croissance pour les prochaines années", selon M. Riahi.

Au troisième trimestre, son chiffre d'affaires a augmenté de 14,6% (à 74,9 millions d'euros). Sur les neuf premiers mois de l'année, la hausse est de 15,1% (à 248 millions d'euros).