Chevron va céder des actifs du secteur intermédiaire dans le cadre de la restructuration de Bakken

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(Ajout de précisions tout au long du texte)

Chevron CVX.N a annoncé mardi avoir accepté de céder ses participations dans Hess Midstream HESM.N et ses actifs de transport et de stockage de pétrole brut du bassin DJ, dans le cadre d’une restructuration plus large de ses accords de transport et de stockage dans le Bakken visant à réduire les coûts et à améliorer la rentabilité.

Cette transaction permettrait de retirer Hess Midstream du bilan de Chevron, y compris environ 3,7 milliards de dollars de dette de cette filiale. Chevron prévoit que l’opération sera finalisée d’ici la fin de l’année et qu’elle enregistrera une perte exceptionnelle après impôts comprise entre 3 et 4 milliards de dollars.

* Les accords révisés prolongent les contrats relatifs au Bakken et devraient permettre de réduire d’environ 50 % les coûts des activités midstream de Chevron dans le Bakken.

* En vertu de ces accords, Chevron cédera également ses actifs de transport et de stockage de pétrole brut du bassin DJ à Hess Midstream

* En échange, elle recevra 200 millions de dollars en espèces, des contrats plus longs dans le Bakken à des conditions révisées et de nouveaux contrats de transport et de distribution dans le bassin DJ

* Hess Midstream LP et Chevron modifieront leurs accords commerciaux existants relatifs au Bakken, alignant davantage leurs intérêts à long terme en réduisant les tarifs tout en prolongeant la durée des accords jusqu’en 2045, a indiqué Hess dans un communiqué

* Chevron devrait passer de trois à deux appareils de forage dans le Bakken en décembre 2026, a ajouté le communiqué de Hess