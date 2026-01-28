Chevron va augmenter ses exportations de pétrole vénézuélien vers les États-Unis jusqu'à 300 000 bpj en mars, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur de pétrole Chevron CVX.N est prêt à augmenter ses exportations de brut vénézuélien vers les États-Unis à environ 300.000 barils par jour (bpd) en mars, contre 100.000 bpd en décembre et environ 230.000 bpd jusqu'à présent ce mois-ci, ont déclaré des sources ayant connaissance des plans.

La société américaine, qui est le principal partenaire de l'entreprise énergétique publique vénézuélienne PDVSA, a affrété une douzaine de pétroliers afin d'augmenter les expéditions et d'écouler les stocks accumulés dans ses projets depuis décembre, lorsque le blocus américain a frappé les exportations du pays de l'OPEP, laissant des millions de barils stockés dans des réservoirs et des navires à terre.