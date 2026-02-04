Chevron signe un premier accord d'exploration des eaux syriennes avec une entreprise qatarie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations générales dans l'ensemble du document)

Chevron CVX.N a signé un protocole d'accord, ou un accord initial, avec la Syrian Petroleum Company et la société qatarie UCC Holding pour évaluer l'exploration du pétrole et du gaz au large de la Syrie, a déclaré mercredi un porte-parole de la major américaine.

La côte syrienne de la Méditerranée orientale est située entre d'importantes découvertes de gaz en Israël et en Égypte.

Chevron exploite déjà le champ gazier géant Leviathan au large d'Israël, le plus grand actif énergétique du pays.

En 2013, une société russe, Soyuzneftegaz, a signé un accord d'exploration au large de la Syrie, mais le projet a été abandonné deux ans plus tard ( ), alors que la guerre civile fait rage dans le pays depuis des années.

La majorité de la production pétrolière syrienne provient de champs terrestres situés dans le nord-est du pays, tels que le champ d'Al-Omar.

UCC Holding est une unité de Power International Holding, basée au Qatar, selon son site web.