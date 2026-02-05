Boeing envisage de transférer ses travaux d'ingénierie pour le 787 en Caroline du Sud

Environ 300 emplois pourraient quitter l'État de Washington, selon le syndicat

Les contrats de Boeing avec 16 000 ingénieurs syndiqués expirent en octobre

L'avionneur supprime également 300 emplois non syndiqués dans son unité de défense, selon une source

Boeing BA.N a informé ses employés la semaine dernière qu'il envisage de consolider le travail d'ingénierie du 787 en Caroline du Sud afin d'augmenter la production de son célèbre avion à deux couloirs, a déclaré mercredi le syndicat représentant ses ingénieurs.

Cela signifierait le transfert d'environ 300 emplois de l'État de Washington, où les ingénieurs sont représentés par la Society of Professional Engineering Employees in Aerospace (SPEEA), vers un État non syndiqué, a déclaré le syndicat.

Les deux contrats conclus par Boeing avec environ 16 000 membres de la SPEEA dans l'État de Washington expirent en octobre.

Outre l'embauche d'ingénieurs en Caroline du Sud, la société prévoit de recruter des ingénieurs à Washington, afin de soutenir l'augmentation des taux de production de son célèbre avion monocouloir 737, a déclaré mercredi un porte-parole de Boeing à Reuters.

Les responsables syndicaux ont été pris au dépourvu par l'annonce de la semaine dernière, qui est intervenue un jour après que la direction de Boeing leur a dit qu'aucune décision affectant les membres du syndicat ou leur travail n'était attendue dans un avenir prévisible, a déclaré le directeur exécutif de la SPEEA, Ray Goforth, dans un communiqué.

Le SPEEA a insisté auprès de l'entreprise pour obtenir des détails et l'assurance que ses membres ne seraient pas licenciés. Toutefois, Boeing n'a pas répondu, selon le syndicat.

L'annonce et le silence qui s'en est suivi "jettent une ombre sur les négociations contractuelles à venir", a déclaré M. Goforth.

EXPANSION EN CAROLINE DU SUD

Boeing a augmenté ses effectifs en Caroline du Sud d'environ 10 % en 2025, pour atteindre 9 059 personnes, selon les registres de l'entreprise. La plupart des embauches ont eu lieu au cours du second semestre de l'année dernière, lorsque l'avionneur a augmenté la cadence de production du 787 de cinq à huit avions par mois. Il prévoit de passer à 10 avions par mois cette année. La Caroline du Sud est le seul État où la compagnie a embauché un nombre important de travailleurs l'année dernière. La plupart des États ont réduit leurs effectifs, en particulier l'État de Washington, avec 2 500 travailleurs en moins.

En décembre, le constructeur d'avions a recruté environ 15 000 travailleurs au Kansas et en Oklahoma grâce à l'achat du fournisseur Spirit AeroSystems. Il a également supprimé 3 900 emplois l'année dernière lorsqu'il a vendu sa filiale Jeppesen, un fournisseur de services de navigation numérique.

Boeing a terminé l'année 2025 avec un peu moins de 182 000 travailleurs, dont 65 000 dans l'État de Washington.

Si l'on tient compte des transferts de Jeppesen et de Spirit AeroSystems, Boeing a réduit ses effectifs d'environ 1 500 personnes l'année dernière. C'est bien moins que la réduction de 10 % que le directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, a annoncée à la fin de l'année 2024.

À l'époque, Boeing avait émis plus de 4 000 avis de licenciement , qui ont pris effet au début de l'année 2025. Un grand nombre des travailleurs licenciés ont été transférés vers des postes ouverts ailleurs dans l'entreprise, a déclaré un porte-parole.

Cette semaine, l'unité de défense de Boeing supprime environ 300 emplois non syndiqués dans la chaîne d'approvisionnement, a déclaré à Reuters une personne au fait du dossier, alors que l'entreprise continue d'ajuster sa main-d'œuvre.

Certains des travailleurs licenciés pourraient occuper des postes vacants ailleurs dans l'entreprise, a déclaré cette personne, qui n'était pas autorisée à s'exprimer publiquement sur les questions de personnel.

"Boeing évalue et ajuste régulièrement ses effectifs afin de rester en phase avec ses engagements envers ses clients et ses communautés", a déclaré un porte-parole de Boeing dans un courriel.

Les suppressions d'emplois dans le secteur de la défense ont été rapportées pour la première fois par Bloomberg News.