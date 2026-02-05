*
Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
*
Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
*
Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
*
Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :
* BNP PARIBAS BNPP.PA doit publier ses résultats annuels jeudi avant l'ouverture de la Bourse.
* NOVO NORDISK NOVOb.CO a annoncé mercredi qu'il commercialiserait au deuxième trimestre de cette année certaines doses de son semaglutide oral pour le traitement du diabète sous la marque Ozempic.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3YW07Z
(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer