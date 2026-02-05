information fournie par Reuters • 05/02/2026 à 06:11

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* BNP PARIBAS BNPP.PA doit publier ses résultats annuels jeudi avant l'ouverture de la Bourse.

* NOVO NORDISK NOVOb.CO a annoncé mercredi qu'il commercialiserait au deuxième trimestre de cette année certaines doses de son semaglutide oral pour le traitement du diabète sous la marque Ozempic.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3YW07Z

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)