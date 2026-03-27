Chevron signale une panne dans ses installations gazières australiennes en raison d'un cyclone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation au paragraphe 4 et d'informations plus détaillées sur les perturbations aux paragraphes 6 et 7)

Chevron CVX.N a déclaré vendredi qu'il s'efforçait de rétablir la production dans ses installations de gaz naturel liquéfié Gorgon et Wheatstone en Australie, à la suite d'arrêts de production qui se sont probablement produits en raison du cyclone tropical Narelle.

"Nous reprendrons la production à plein régime dans les deux installations dès que nous pourrons le faire en toute sécurité", a déclaré un porte-parole de Chevron Australia.

Une panne s'est produite sur la plate-forme Wheatstone, à environ 225 km (140 miles) au large de la côte ouest de l'Australie, vers midi jeudi, heure locale (0400 GMT), entraînant une suspension de la production de gaz à terre, a déclaré la société.

"Comme il est d'usage lors d'événements météorologiques importants, tout le personnel a été démobilisé de la plate-forme Wheatstone avant le passage du cyclone, qui a été exploitée à distance depuis notre bureau de Perth depuis mardi après-midi", a déclaré le porte-parole.

Trois heures plus tard, une panne a entraîné l'arrêt d'un des trois trains de production de GNL du site de Gorgon, situé sur l'île de Barrow, à environ 50 km au large.

Ces interruptions ajoutent à la pression sur le marché mondial du GNL, qui a été bouleversé par la fermeture effective du détroit d'Ormuz et par l'arrêt de la production du Qatar, leader de la production, ce mois-ci, en raison de la guerre contre l'Iran.

Narelle, un système de catégorie 3, a entraîné la fermeture de plusieurs ports clés pour le minerai de fer et le GNL en Australie occidentale.