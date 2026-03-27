Pernod Ricard en pourparlers de fusion avec Brown-Forman, fabricant de Jack Daniel's

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(Modification de la source au paragraphe 1, mise à jour des actions, ajout de détails aux paragraphes 7 et 13) par Emma Rumney et Neil J Kanatt

Le français Pernod Ricard PERP.PA et Brown-Forman BFb.N , propriétaire de Jack Daniel's, sont en pourparlers en vue d'une éventuelle fusion, ont annoncé les deux sociétés jeudi, ce qui permettrait de réunir le deuxième fabricant mondial de spiritueux et le plus grand producteur de whisky américain.

Les sociétés de spiritueux sont confrontées à une baisse des ventes sur plusieurs années en raison du ralentissement de la demande et des pressions tarifaires, ce qui a entraîné une baisse des valorisations, des départs de directeurs généraux et des ventes d'actifs afin de réduire les coûts.

Les actions de Brown-Forman, dont la capitalisation boursière s'élève à environ 11 milliards de dollars, ont terminé en hausse de près de 9 % jeudi, tandis que celles de Pernod, le fabricant de la vodka Absolut et du whisky Chivas Regal, ont chuté de près de 6 %.

Pernod Ricard a une valeur de marché d'environ 16 milliards d'euros (18,45 milliards de dollars) et un vaste portefeuille de spiritueux qui comprend le whisky irlandais, le scotch et la tequila, mais relativement peu d'exposition au whisky américain.

Les deux entreprises ont récemment annoncé des plans de restructuration , y compris des suppressions d'emplois chez Brown-Forman. Les buveurs à court d'argent ou soucieux de leur santé sur des marchés clés comme les États-Unis réduisaient déjà leur consommation avant que l'administration du président Donald Trump n'augmente les droits de douane, tandis que des menaces émergentes telles que les boissons au cannabis en pleine croissance menacent également les ventes.

Les tarifs douaniers ont également contraint les sociétés de spiritueux à absorber les hausses de prix ou à les répercuter sur les consommateurs, ce qui a nui aux ventes.

Une fusion potentielle entraînerait des synergies opérationnelles "significatives", ont déclaré les entreprises, ajoutant qu'elles ne feraient pas d'autres commentaires tant qu'un accord n'aura pas été conclu ou que les discussions n'auront pas pris fin.

DES CHEVAUCHEMENTS ÉVIDENTS

Javier Gonzalez Lastra, analyste chez Berenberg, a déclaré qu'une fusion entre les deux entreprises ne résoudrait pas leurs problèmes de croissance, bien qu'il ait noté l'existence de synergies évidentes.

"Ils ont des chevauchements évidents aux États-Unis, il y a aussi des chevauchements en Europe", a-t-il déclaré, ajoutant qu'un accord pourrait entraîner des "économies de coûts significatives".

"Je considère qu'il s'agit d'une mesure défensive, compte tenu de l'environnement du secteur."

Les analystes de TD Cowen ont souligné dans une note que la famille Brown, qui détient une part importante des droits de vote dans Brown-Forman, s'est opposée à de telles opérations par le passé, mais qu'elle pourrait se montrer plus réceptive compte tenu de la faible croissance de l'industrie et de l'incertitude quant au calendrier de la reprise.

En octobre dernier, Brown-Forman a mis en place un plan prévoyant des indemnités de départ et des avantages pour les cadres dont l'emploi prend fin à la suite d'un changement de contrôle. La société a déclaré à l'époque que cette mesure prenait effet immédiatement et qu'elle s'inscrivait dans le cadre de l'examen régulier de sa politique de gouvernance d'entreprise et de rémunération des cadres.

L'opération potentielle comprend une part importante d'actions, et les familles à l'origine des deux entreprises conserveraient probablement des parts importantes dans l'opération, a rapporté le Wall Street Journal, citant des personnes familières de l'affaire. Bloomberg News avait déjà fait état de ces discussions plus tôt dans la journée.

(1 dollar = 0,8672 euro)