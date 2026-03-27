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Actualités économiques du New York Times - 27 mars
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 07:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- L'Union européenne a ouvert une enquête sur les garanties de protection des enfants chez Snap SNAP.N .

- L'escalade du conflit au Moyen-Orient entraînera une poussée de l'inflation cette année , car un quasi-arrêt des expéditions d'énergie par le détroit d'Ormuz fait grimper les prix du pétrole, du gaz et d'autres produits de base, a déclaré l'Organisation de coopération et de développement économiques.

- Le président américain Trump a déclaré qu'il signerait un décret demandant au secrétaire à la sécurité intérieure Markwayne Mullin de payer les agents de l'Administration de la sécurité des transports qui n'ont pas été indemnisés depuis des semaines.

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