Actualités économiques du New York Times - 27 mars

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Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- L'Union européenne a ouvert une enquête sur les garanties de protection des enfants chez Snap SNAP.N .

- L'escalade du conflit au Moyen-Orient entraînera une poussée de l'inflation cette année , car un quasi-arrêt des expéditions d'énergie par le détroit d'Ormuz fait grimper les prix du pétrole, du gaz et d'autres produits de base, a déclaré l'Organisation de coopération et de développement économiques.

- Le président américain Trump a déclaré qu'il signerait un décret demandant au secrétaire à la sécurité intérieure Markwayne Mullin de payer les agents de l'Administration de la sécurité des transports qui n'ont pas été indemnisés depuis des semaines.