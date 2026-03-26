Bourse : est-ce l'heure des actions japonaises ?

Bourse japonaise (Crédits: Adobe Stock / image générée pa)

Par Clémence Rusek, Stratégiste Senior en Investissement chez Vontobel

Après des décennies de déception, les actions japonaises sont de retour sur le radar des investisseurs. Longtemps perçu comme un marché marqué par la déflation, une faible rentabilité et une inertie structurelle, le Japon traverse désormais une combinaison de reprise cyclique et de changement structurel qui redéfinit son attractivité. La question pour les investisseurs mondiaux n'est plus de savoir pourquoi le Japon a échoué par le passé, mais si les conditions actuelles justifient une confiance renouvelée aujourd'hui.

Un long chemin du boom à la réforme

L'histoire du marché actions japonais est jalonnée d'extrêmes. Après la bulle d'actifs de la fin des années 1980 et son effondrement spectaculaire, le marché est entré dans une longue « décennie perdue », miné par la déflation, la réparation des bilans et une demande intérieure faible. Des périodes de reprise ont suivi, mais elles furent souvent de courte durée et vulnérables aux chocs mondiaux.

Un tournant est apparu avec l'introduction de l'Abenomics au début des années 2010. Un assouplissement monétaire agressif, un soutien budgétaire et des réformes structurelles ont contribué à stabiliser la croissance et à raviver la confiance des entreprises. Depuis, les actions japonaises ont affiché des rendements raisonnables en devise locale. Cependant, pour les investisseurs suisses et internationaux, un yen constamment faible a dilué ces gains, alimentant un scepticisme persistant à l'égard du marché.

Un marché cyclique à exposition mondiale

Fondamentalement, le Japon demeure un marché actions cyclique. La composition de l'indice MSCI Japan révèle une nette prédominance des secteurs industriels, financiers, de la consommation discrétionnaire et technologie — des secteurs étroitement liés au cycle économique mondial. Beaucoup des plus grandes entreprises japonaises sont orientées vers l'export et profondément intégrées dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Historiquement, la performance relative des actions japonaises a évolué en fonction du commerce mondial et de l'activité manufacturière. Sur le long terme, la sous-performance du Japon par rapport aux autres marchés développés reflétait la diminution de sa part dans les exportations mondiales, à mesure que sa compétitivité s'érodait dans des secteurs clés. À court terme, cependant, la performance boursière reste très sensible aux variations de la dynamique de croissance mondiale, comme le montrent les indices des directeurs d'achat (PMI).

Technologie, automatisation et l'angle IA

Un domaine où le Japon se distingue aujourd'hui est la technologie industrielle. Le pays joue un rôle central dans les équipements de semi-conducteurs, l'automatisation d'usines, la robotique et la machinerie de précision. Ces atouts font du Japon un bénéficiaire clé du regain d'investissement dans l'automatisation et dans l'IA appliquée aux systèmes physiques — l'intégration de l'intelligence artificielle dans les machines et processus industriels.

Avec la hausse de la demande mondiale pour les semi-conducteurs et les équipements de fabrication avancée, la base industrielle technologique du Japon offre un soutien cyclique supplémentaire.

Au-delà des facteurs globaux, la politique domestique est devenue plus favorable. Le stimulus budgétaire au Japon était déjà attendu comme positif après la victoire écrasante du PLD, et les projections actuelles suggèrent que l'impulsion budgétaire pourrait dépasser celle de plusieurs pairs européens. Cela apporte un soutien à court terme à la croissance et aux bénéfices, en particulier dans les secteurs sensibles à la politique.

En parallèle, une reflation durable romprait la psychologie déflationniste du Japon, stimulant les revenus nominaux, les marges et l'investissement après des décennies de stagnation. La progression des PMI domestiques indique déjà une reprise cyclique des bénéfices des entreprises japonaises

La valorisation, un aspect nuancé du récit japonais

En valeur absolue, les actions japonaises se négocient actuellement au-dessus de leurs moyennes historiques de long terme. Cela reflète une rentabilité accrue, une dynamique de bénéfices plus forte et un regain d'intérêt des investisseurs.

Cependant, en termes relatifs, le Japon continue d'afficher une décote significative par rapport aux marchés actions mondiaux. Ce faible rendement des capitaux propres (ROE) s'explique par des problèmes structurels profonds : une allocation inefficace du capital, des participations croisées et des pratiques de gestion prudentes, accentués par une composition sectorielle orientée vers les valeurs cycliques plutôt que vers des secteurs de croissance à forte marge

Figure 1 : La décote de valorisation par rapport au MSCI World reste large

Source : LSEG, Vontobel

La réforme d'entreprise comme catalyseur structurel

La réforme d'entreprise est le pilier structurel le plus important de l'histoire des actions japonaises. Pendant des décennies, les entreprises japonaises ont privilégié la stabilité, la part de marché et l'emploi au détriment des retours pour les actionnaires, entraînant une faible rentabilité et d'importantes réserves de liquidités. Les participations croisées et les conseils d'administration dominés par les initiés ont davantage isolé la direction de la discipline du marché.

Ce paysage évolue. Des initiatives réglementaires — menées par la Bourse de Tokyo, l'Agence des services financiers et les codes de gouvernance — incitent les entreprises à améliorer l'efficacité du capital, à justifier leurs structures de bilan et à renforcer l'indépendance de leur gouvernance. Depuis le milieu des années 2010, le ROE moyen a nettement progressé par rapport à la période pré-Abenomics.

Malgré ces avancées, une marge d'amélioration significative subsiste. Des marges plus faibles, une rotation d'actifs et une efficacité de trésorerie inférieure continuent de différencier le Japon de ses pairs américains, suggérant un potentiel supplémentaire si les réformes continuent de gagner en traction.

Un résultat visible des réformes a été une hausse soutenue des distributions aux actionnaires. Les rendements de dividendes au Japon ont augmenté au fil du temps, alors que les rendements mondiaux ont généralement baissé, réduisant l'écart historique. Parallèlement, les rachats d'actions ont explosé, atteignant des niveaux records ces dernières années.

L'activité de fusions-acquisitions a aussi progressé, même si elle reste en deçà des niveaux observés sur d'autres marchés développés. La diminution des participations croisées et la hausse de la propriété étrangère — désormais environ un tiers du marché — suggèrent un passage progressif mais significatif vers une culture d'entreprise davantage orientée marché.

Principaux risques à surveiller

L'investissement n'est pas sans risques. L'exécution des politiques reste cruciale, en particulier dans les secteurs ayant déjà intégré le soutien budgétaire dans les prix. Le durcissement monétaire de la Banque du Japon introduit une incertitude, même si l'histoire suggère que les actions japonaises peuvent performer lors de cycles de hausse des taux.

La dynamique de la devise est un autre facteur clé pour les actions japonaises. Depuis le milieu des années 2000, un yen affaibli a servi de soutien fiable au marché axé sur les exportations. Aujourd'hui, avec des revenus à l'étranger représentant environ 40 % des ventes, les profits restent très sensibles aux taux de change. Toutefois, cette relation commence à évoluer avec la sortie du contrôle de la courbe des taux. La hausse des rendements a réduit les incitations au carry trade, et en février, la corrélation yen-actions est devenue positive pour la première fois en plus de 20 ans (les actions sont montées parallèlement à un yen plus fort). Si cette tendance se maintient, cela pourrait marquer l'émergence d'un marché haussier séculaire, où actions et devise progressent ensemble lors de périodes macroéconomiques favorables.

Enfin, la forte dépendance du Japon aux importations d'énergie rend l'économie vulnérable aux chocs des prix du pétrole, ce qui pourrait raviver une inflation par les coûts déjà présente et peser sur la croissance.

Les actions japonaises ne sont plus définies uniquement par leur passé. Une combinaison de soutiens cycliques domestiques, d'exposition technologique mondiale et de réformes d'entreprise profondes a nettement amélioré les fondamentaux du marché. Si les valorisations ne sont plus bon marché en termes absolus, les décotes relatives et les changements structurels continuent d'offrir un potentiel d'appréciation.

Pour les investisseurs, le Japon représente aujourd'hui un marché en transition — où la rigueur dans l'exécution des politiques et la poursuite des réformes seront essentielles pour convertir l'intérêt renouvelé en performance durable.