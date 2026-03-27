 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 06:33

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* PERNOD RICARD PERP.PA - Le fabricant français de spiritueux et le groupe américain Brown-Forman BFb.N , propriétaire de la marque de whisky Jack Daniel's, ont tenu des discussions en vue d'une possible fusion, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

* EIFFAGE FOUG.PA a annoncé jeudi avoir porté sa participation dans le capital de GETLINK GETP.PA à 29,40%, affirmant ainsi consolider sa position d'actionnaire principal de l'opérateur du tunnel sous la Manche.

* UBS UBSG.S - La banque suisse a suspendu les retraits de son fonds immobilier Euroinvest pour une durée pouvant aller jusqu'à trois ans, invoquant un manque de liquidités, a indiqué la banque dans un avis aux investisseurs vu jeudi par Reuters.

* TUI TUI1n.DE a annoncé jeudi une restructuration de son directoire, avec la nomination de Marco Ciomperlik dans un nouveau rôle de directeur des opérations.

* MONTE DEI PASCHI DI SIENA (MPS) BMPS.MI a déposé plainte jeudi auprès des autorités de surveillance bancaire et des marchés financiers concernant une liste de candidats au conseil d'administration visant à maintenir Luigi Lovaglio à son poste de PDG, selon une source proche du dossier.

Cette démarche illustre l'intensification de la bataille juridique autour de la direction de MPS, dont le conseil d'administration a démis Luigi Lovaglio de ses fonctions mercredi, sans toutefois parvenir à le contraindre à la démission.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N40823Y

(Rédigé par Diana Mandia et Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

BANCA MPS
7,491 EUR MIL -1,25%
EIFFAGE
131,450 EUR Euronext Paris -1,42%
GETLINK
17,660 EUR Euronext Paris -0,28%
PERNOD RICARD
59,940 EUR Euronext Paris -5,73%
TUI
6,802 EUR XETRA -1,25%
UBS GROUP
29,540 CHF Swiss EBS Stocks -2,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Raffinerie de Petron Bataan Refinery (PBR) aux Philippines qui a déclaré l'état d'urgence énergétique à Limay dans la province de Bataan (nord-est) le 26 mars 2026 ( AFP / Ted ALJIBE )
    Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales
    information fournie par AFP 27.03.2026 05:21 

    Voici les dernières évolutions économiques mondiales jeudi vers 04H10 GMT, alors que la guerre au Moyen-Orient est entrée dans son 28e jour. L'essence baisse d'environ 25% au Vietnam Le prix de l'essence a baissé d'environ 25% au Vietnam, selon le ministère du ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 26/03/2026
    Top 5 IA du 26/03/2026
    information fournie par Libertify 27.03.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Airbus , Edenred , Meta, Trigano , Vinci . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Sept ans après la création des "droits voisins", la presse française peine toujours à obtenir les rémunérations que les plateformes numériques sont censées lui verser pour la reprise de ses contenus ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    Droits voisins, aliments sucrés pour nourrissons: carton plein pour la journée MoDem à l'Assemblée
    information fournie par AFP 27.03.2026 01:45 

    Pas moins de huit propositions de loi ont été adoptées par les députés jeudi lors de la journée réservée aux textes du MoDem, dont l'un concernant les recettes de la presse face aux plateformes numériques, et un autre visant à interdire les sucres ajoutés dans ... Lire la suite

  • Football-Les Bleus dominent le Brésil en préparation au Mondial
    Football-Les Bleus dominent le Brésil en préparation au Mondial
    information fournie par Reuters 27.03.2026 01:12 

    L'équipe de France, réduite à dix en début de seconde période, s'est imposée ‌face au Brésil (2-1) jeudi à Foxborough (Massachusetts, États-Unis) dans une rencontre de préparation à la Coupe du monde, qui aura lieu dans moins de trois mois sur ​le sol américain, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank