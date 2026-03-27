Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* PERNOD RICARD PERP.PA - Le fabricant français de spiritueux et le groupe américain Brown-Forman BFb.N , propriétaire de la marque de whisky Jack Daniel's, ont tenu des discussions en vue d'une possible fusion, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

* EIFFAGE FOUG.PA a annoncé jeudi avoir porté sa participation dans le capital de GETLINK GETP.PA à 29,40%, affirmant ainsi consolider sa position d'actionnaire principal de l'opérateur du tunnel sous la Manche.

* UBS UBSG.S - La banque suisse a suspendu les retraits de son fonds immobilier Euroinvest pour une durée pouvant aller jusqu'à trois ans, invoquant un manque de liquidités, a indiqué la banque dans un avis aux investisseurs vu jeudi par Reuters.

* TUI TUI1n.DE a annoncé jeudi une restructuration de son directoire, avec la nomination de Marco Ciomperlik dans un nouveau rôle de directeur des opérations.

* MONTE DEI PASCHI DI SIENA (MPS) BMPS.MI a déposé plainte jeudi auprès des autorités de surveillance bancaire et des marchés financiers concernant une liste de candidats au conseil d'administration visant à maintenir Luigi Lovaglio à son poste de PDG, selon une source proche du dossier.

Cette démarche illustre l'intensification de la bataille juridique autour de la direction de MPS, dont le conseil d'administration a démis Luigi Lovaglio de ses fonctions mercredi, sans toutefois parvenir à le contraindre à la démission.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N40823Y

(Rédigé par Diana Mandia et Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)