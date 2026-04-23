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Chevron reprend la production à plein régime à Wheatstone LNG après avoir réparé les dégâts causés par un cyclone
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 04:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de citations de la déclaration)

La société énergétique américaine Chevron CVX.N a déclaré jeudi que la production avait entièrement repris à son usine de gaz naturel liquéfié de Wheatstone, en Australie occidentale, après les réparations des dommages causés par un cyclone le mois dernier.

* Le cyclone tropical Narelle a frappé l'installation de 8,9 millions de tonnes par an à la fin du mois de mars, laissant les deux trains de traitement de GNL hors service.

* "Les vents extrêmes associés au cyclone ont endommagé plusieurs centaines d'échangeurs de chaleur refroidis par air, connus sous le nom de ventilateurs à ailettes, ce qui a fait du programme de réparation une entreprise importante", a déclaré Danny Woodall, directeur des opérations et de la maintenance de Chevron pour l'Australie, dans un communiqué.

* "Nous avons pu redémarrer la production de gaz domestique pour les clients d'Australie occidentale environ une semaine après le cyclone, et le GNL est revenu progressivement."

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