Défense, énergie : Zelensky va rencontrer le prince Ben Salmane, Ukraine et Arabie saoudite resserrent les liens

Le président ukrainien s'était déjà rendu fin mars en Arabie saoudite, annonçant au passage des accords en matière de lutte anti-drones, dont Kiev est passé maître au fut des années de guerre contre la Russie.

Volodymyr Zelensky, à Ayia Napa (Chypre), le 23 avril 2026 ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Volodymyr Zelensky a annoncé être arrivé vendredi 24 avril en Arabie saoudite pour y discuter de la coopération sécuritaire et énergétique avec le prince héritier, Mohammed ben Salmane.

"Aujourd'hui, nous renforçons nos accords avec l'Arabie saoudite dans les domaines de la sécurité, de l'énergie et des infrastructures", a déclaré M. Zelensky sur X. Il a publié une courte vidéo sur laquelle on le voit avec des responsables saoudiens.

Le président ukrainien s'était déjà rendu fin mars en Arabie saoudite, l'un des pays du Golfe où Kiev a envoyé des experts dans la lutte contre les attaques de drones de conception iranienne. Il avait alors signé avec Ryad un accord de coopération en matière de défense, sans fournir de précisions.

Kiev se fait une place dans le Golfe

Plus tôt vendredi deux hauts responsables ukrainiens avaient annoncé à l'AFP ce nouveau déplacement surprise de Volodymyr Zelensky en Arabie saoudite. Volodymyr Zelensky se trouve dans le port saoudien de Jeddah, a précisé l'un de ces responsables.

Lors de la dernière visite du président ukrainien dans la région, Kiev avait aussi conclu une autre série d'accords de coopération militaire sur dix ans avec plusieurs Etats du Golfe, frappés par les drones et missiles iraniens.

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient déclenchée par des bombardements massifs israélo-américains contre l'Iran fin février, l'Ukraine se pose en expert dans la lutte contre les attaques de drones de conception iranienne. Les forces ukrainiennes, qui combattent l'invasion de la Russie depuis plus de quatre ans, interceptent quotidiennement ce type de drones lancés contre l'Ukraine jour et nuit.

L'Arabie saoudite entretient de bonnes relations à la fois avec Kiev et Moscou. Ryad a accueilli des cycles de négociations entre les deux pays pour mettre fin au conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale.