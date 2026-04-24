Netanyahu dit avoir été soigné avec succès d'un cancer de la prostate

Cérémonie commémorant la journée israélienne du souvenir des soldats tombés au combat, ou Yom HaZikaron, au cimetière militaire du Mont Herzl à Jérusalem

Le Premier ‌ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré vendredi avoir été soigné ​avec succès d'un cancer de la prostate à un stade précoce, sans préciser quand le traitement avait eu lieu.

À l'occasion de la ​publication de son bilan de santé annuel, Benjamin Netanyahu, âgé de 76 ans, ​a indiqué qu'une tumeur maligne à ⁠un stade précoce avait été découverte lors d'un examen de ‌routine. Il a précisé qu'un "traitement ciblé" avait permis d'éliminer "le problème" sans aucune séquelle.

Le Premier ministre israélien a ​déclaré avoir retardé ‌de deux mois la publication du rapport médical ⁠afin d’empêcher l’Iran de diffuser de la "fausse propagande contre Israël".

En mars, pendant les affrontements avec l'Iran, des rumeurs circulant sur les réseaux ⁠sociaux et ‌relayées par les médias d'État iraniens affirmaient que Benjamin ⁠Netanyahu était décédé. Le dirigeant israélien avait alors enregistré une ‌vidéo de lui-même dans un café de Jérusalem ⁠en mars pour démentir ces allégations.

Selon le rapport médical, ⁠indiquant par ailleurs ‌que le Premier ministre est en bonne santé, Benjamin Netanyahu ​a suivi une radiothérapie pour ‌un cancer de la prostate à un stade précoce. Ni le rapport médical ni ​Benjamin Netanyahu n’ont précisé quand le traitement avait eu lieu.

Benjamin Netanyahu a subi une intervention chirurgicale de la prostate ⁠en 2024 après avoir été diagnostiqué avec une infection des voies urinaires résultant d'une hypertrophie bénigne de la prostate. En 2023, il a été équipé d'un pacemaker.

Des élections doivent se tenir en Israël d'ici octobre.

(Rédigé par Alexander Cornwell ; version française Coralie Lamarque, ​édité par Blandine Hénault)