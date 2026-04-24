Football: Prestianni suspendu 6 matches pour comportement homophobe lors du match contre le Real Madrid

Primeira Liga - Sporting CP - Benfica

Le ‌joueur de Benfica Gianluca Prestianni a ​été suspendu six matches par l'UEFA pour comportement homophobe lors d'un match ​de Ligue des champions contre le Real ​Madrid, a annoncé l'instance ⁠vendredi.

L'ailier argentin sera en réalité ‌suspendu deux matches puisqu'il a déjà purgé une suspension provisoire ​d'un ‌match et que les trois ⁠rencontres supplémentaires sont sous le coup d'un sursis d'une durée de deux ⁠ans.

Il avait ‌été accusé d'avoir insulté l'attaquant ⁠brésilien du Real Madrid Vinicius ‌Jr lors du barrage ⁠aller de C1, en février.

Les ⁠images de ‌la télévision avaient montré Gianluca Prestianni ​en train de ‌couvrir sa bouche avec son maillot à plusieurs ​reprises pour des propos que Vinicius Jr et des ⁠coéquipiers avaient interprétés comme des insultes racistes à l'encontre du Brésilien.

Gianluca Prestianni a nié les allégations de racisme.

(Rédigé par Rohith Nair à Bangalore, version française ​Vincent Daheron)