Football: Prestianni suspendu 6 matches pour comportement homophobe lors du match contre le Real Madrid

Primeira Liga - Sporting CP - Benfica
Le joueur de Benfica Gianluca Prestianni a été suspendu six matches par l'UEFA pour comportement homophobe lors d'un match de Ligue des champions contre le Real Madrid, a annoncé l'instance vendredi.
L'ailier argentin sera en réalité suspendu deux matches puisqu'il a déjà purgé une suspension provisoire d'un match et que les trois rencontres supplémentaires sont sous le coup d'un sursis d'une durée de deux ans.
Il avait été accusé d'avoir insulté l'attaquant brésilien du Real Madrid Vinicius Jr lors du barrage aller de C1, en février.
Les images de la télévision avaient montré Gianluca Prestianni en train de couvrir sa bouche avec son maillot à plusieurs reprises pour des propos que Vinicius Jr et des coéquipiers avaient interprétés comme des insultes racistes à l'encontre du Brésilien.
Gianluca Prestianni a nié les allégations de racisme.
(Rédigé par Rohith Nair à Bangalore, version française Vincent Daheron)
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