 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football: Prestianni suspendu 6 matches pour comportement homophobe lors du match contre le Real Madrid
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 16:00

Primeira Liga - Sporting CP - Benfica

Primeira Liga - Sporting CP - Benfica

Le ‌joueur de Benfica Gianluca Prestianni a ​été suspendu six matches par l'UEFA pour comportement homophobe lors d'un match ​de Ligue des champions contre le Real ​Madrid, a annoncé l'instance ⁠vendredi.

L'ailier argentin sera en réalité ‌suspendu deux matches puisqu'il a déjà purgé une suspension provisoire ​d'un ‌match et que les trois ⁠rencontres supplémentaires sont sous le coup d'un sursis d'une durée de deux ⁠ans.

Il avait ‌été accusé d'avoir insulté l'attaquant ⁠brésilien du Real Madrid Vinicius ‌Jr lors du barrage ⁠aller de C1, en février.

Les ⁠images de ‌la télévision avaient montré Gianluca Prestianni ​en train de ‌couvrir sa bouche avec son maillot à plusieurs ​reprises pour des propos que Vinicius Jr et des ⁠coéquipiers avaient interprétés comme des insultes racistes à l'encontre du Brésilien.

Gianluca Prestianni a nié les allégations de racisme.

(Rédigé par Rohith Nair à Bangalore, version française ​Vincent Daheron)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank