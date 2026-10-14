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Chevron prévoit une première production de gaz à Aseng en 2028, alors que la Guinée équatoriale cherche à enrayer la baisse de sa production
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 17:41

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture du chapeau, ajout de la signature et des commentaires du ministre dans les quatre derniers paragraphes)

par Wendell Roelf

Le géant pétrolier américain Chevron CVX.N est en bonne voie pour livrer les premières quantités de gaz issues de son projet gazier offshore d’Aseng, en Guinée équatoriale, en 2028, a déclaré mercredi un haut responsable de l’entreprise.

La Guinée équatoriale cherche à relancer sa production de gaz en déclin, qui menaçait ses exportations de GNL.

* Chevron a pris une décision finale d’investissement concernant ce projet de 690 millions de dollars plus tôt cette année et se dit « satisfait de son avancement », a déclaré Jim Swartz, directeur général de Chevron Nigeria et de la région Afrique centrale, aux journalistes en marge d’une conférence sur l’énergie au Cap

* La société prévoit d’acheminer une plate-forme de forage, probablement au début de l’année prochaine, afin de forer un puits de développement à Aseng et de réaliser le raccordement aux infrastructures existantes, a précisé M. Swartz. « Nous prévoyons probablement une première production de gaz en 2028 », a-t-il ajouté

* La société examine également les données relatives à d’autres blocs prometteurs en Guinée équatoriale, a-t-il ajouté

* En février, Chevron a réaffirmé son engagement à développer le projet gazier « Yoyo-Yolanda » , qui recèle environ 2 500 milliards de pieds cubes de gaz et chevauche la frontière maritime entre la Guinée équatoriale et le Cameroun

* Le ministre des Hydrocarbures de la Guinée équatoriale, Antonio Oburu Ondo, a déclaré à Reuters que le gouvernement était également en négociations avec TotalEnergies TTEF.PA et Qatar Energy concernant plusieurs blocs

* Les discussions avec ConocoPhillips COP.N concernant le développement du bloc EG27, site de l’ancien projet de terminal flottant de gaz naturel liquéfié « Fortuna », désormais abandonné, se poursuivent, a-t-il ajouté

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