Chevron, Phillips 66 et Total remportent le premier appel d'offres indien pour l'achat de GPL américain, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nidhi Verma

Les raffineurs d'État indiens ont attribué leurs premiers appels d'offres conjoints à long terme à Chevron CVX.N , Phillips 66 PSX.N et TotalEnergies Trading SA pour importer du gaz de pétrole liquéfié américain en 2026, ont déclaré deux sources commerciales ayant connaissance de l'affaire.

L'Inde prévoit d'augmenter les importations d'énergie en provenance des États-Unis afin de réduire son excédent commercial avec Washington, un irritant clé pour le président Donald Trump, qui a imposé une taxe à l'importation de 50 % sur les produits indiens.

Les trois raffineurs de l'État cherchaient conjointement à obtenir la livraison d'environ 48 très grands transporteurs de gaz, soit environ 2 millions de tonnes métriques, de GPL en 2026.

Le GPL est un mélange de propane et de butane utilisé comme combustible de cuisson. Il est principalement importé par les détaillants d'État Indian Oil Corp IOC.NS , Bharat Petroleum Corp BPCL.NS et Hindustan Petroleum Corp HPCL.NS , et vendu à un prix subventionné aux ménages.

Les appels d'offres permettaient également aux adjudicataires de fournir du GPL de n'importe quelle origine pour une cargaison sur les quatre attribuées, ont indiqué les sources.

Les détails concernant le nombre de cargaisons attribuées aux trois entités et le prix n'étaient pas immédiatement disponibles.

Les trois sociétés indiennes, Chevron, Phillips 66 et Totsa n'ont pas répondu immédiatement aux courriels demandant des commentaires.

L'Inde prévoit d'importer environ 10 % de son gaz de cuisine des États-Unis à partir de 2026, comme l'a rapporté Reuters en juillet.

Cette année, l'Inde a acheté quelques cargaisons de GPL américain, profitant d'une fenêtre d'arbitrage alors que la Chine, engagée dans une guerre tarifaire avec Washington, ralentissait ses achats.

En avril, Reuters a rapporté que l'Inde prévoyait de supprimer la taxe à l'importation sur certains produits américains, y compris le GPL, dans le cadre d'un accord commercial plus large.

L'augmentation des importations de GPL américain réduira la dépendance de l'Inde à l'égard de ses fournisseurs traditionnels du Moyen-Orient.

En 2024, le pays d'Asie du Sud a importé environ 65 % de sa consommation de GPL, soit 31 millions de tonnes, selon les données du gouvernement.

Les raffineurs ont importé environ 90 % de leurs 20,4 millions de tonnes dans le cadre d'accords à terme avec des pays tels que les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït et l'Arabie saoudite.

Le principal producteur du Moyen-Orient, Saudi Aramco, a déjà réduit le prix de vente officiel du propane PRO-OFFCL-SA et du butane BUT-OFFCL-SA à son niveau le plus bas depuis au moins deux ans, après que l'Inde a annoncé son intention de diversifier ses importations de GPL.