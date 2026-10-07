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Chevron évacue une partie de son personnel des plateformes du golfe du Mexique menacées par la tempête
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 02:02

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation concernant la production normale; paragraphe 2)

Chevron CVX.N a déclaré mardi qu'elle évacuait le personnel non essentiel de ses plateformes offshore situées dans le golfe du Mexique, alors qu'une éventuelle tempête tropicale s'approchait de la côte américaine du golfe du Mexique.

“La production des installations exploitées par Chevron reste à des niveaux normaux”, a-t-elle ajouté dans un communiqué. “Dans nos installations à terre, nous suivons nos procédures de préparation aux tempêtes.”

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