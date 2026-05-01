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Chevron estime que les temps d'arrêt pourraient réduire la production du deuxième trimestre de 150 000 barils équivalent pétrole par jour
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 12:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant américain du pétrole et du gaz Chevron CVX.N a déclaré vendredi que les opérations de maintenance programmées et les arrêts d'activité réduiraient sa production en amont de 100 000 à 150 000 barils équivalent pétrole par jour au deuxième trimestre .

La société a ajouté que ces perturbations devraient peser sur les bénéfices en aval, réduisant les résultats de 275 à 325 millions de dollars.

Pétrole et parapétrolier

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