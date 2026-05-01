Un panneau de Wall Street à l'extérieur de la Bourse de New York

par Diana Mandia

Wall Street est attendue en ordre dispersé vendredi, après une séance ‌portée la veille par les résultats des entreprises technologiques et sur fond d'incertitude croissante au Moyen-Orient.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en ​hausse de 0,24% pour le Dow Jones et de 0,16% pour le Standard & Poor's-500, tandis que le Nasdaq devrait reculer de 0,13%.

Les trois indices américains viennent par ailleurs de clôturer un mois d'avril très solide, le S&P 500 et le Nasdaq signant leurs plus fortes hausses mensuelles depuis 2020.

La plupart des Bourses européennes sont fermées ​ce vendredi à l'occasion de la fête du 1er mai. Le FTSE de Londres, seule grande place boursière ouverte, affiche une baisse de 0,58% lors d'une séance marquée par un faible volume de transactions.

Les marchés ​ont bien accueilli les résultats publiés cette semaine par les grandes entreprises technologiques américaines, ⁠ce qui a permis à la Bourse de New York de faire abstraction d'une situation géopolitique qui reste très tendue au Moyen-Orient.

Téhéran a prévenu ‌jeudi qu'il répondrait par des "attaques douloureuses et prolongées" contre des positions des Etats-Unis dans la région si Washington décide de reprendre ses bombardements contre l'Iran, et a réaffirmé sa volonté de contrôler le détroit d'Ormuz.

La fermeture de facto de cette voie navigable, qui ​dure depuis déjà deux mois, a entraîné une flambée des ‌prix du pétrole qui risque de raviver l'inflation et nuire à la croissance.

Le contrat à terme du brut ⁠Brent pour livraison en juin a atteint jeudi, à un moment donné, 126,41 dollars le baril avant son échéance le jour même, ce qui représente son plus haut niveau depuis mars 2022.

Vendredi, le Brent prend 0,48% à 110,93 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,8% à 104,23 dollars.

La ⁠semaine qui vient de s'écouler a ‌également vu se réunir les principales banques centrales du monde, qui adoptent clairement un ton plus ferme face à l'inflation qui ⁠se profile à l'horizon.

Dans la zone euro, la Banque centrale européenne (BCE) pourrait devoir durcir sa politique monétaire, potentiellement dès juin, ont déclaré des responsables vendredi, avertissant que ‌les perspectives d'inflation se dégradent et que le risque d'une hausse durable des prix s'accentue.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Apple avance en ⁠avant Bourse après avoir publié des résultats et des prévisions supérieurs aux attentes de Wall Street, profitant de ⁠l'engouement des consommateurs pour un nouveau modèle ‌MacBook.

Les investisseurs examineront également les résultats d'Exxon et Chevron, qui ont publié vendredi des résultats au-dessus des attentes au premier trimestre.

VALEURS EN EUROPE

À Londres, l'action Diageo prend ​0,83% après que le président américain Donald Trump a annoncé jeudi la suppression des ‌droits de douane sur le whisky britannique, une annonce faite lors de la dernière journée de la visite d'État du roi Charles III aux États-Unis.

La banque NatWest recule de 3,5% après la ​publication des ses résultats.

TAUX Le marché obligataire est calme aux Etats-Unis, les rendements des Treasuries à dix ans et à deux ans évoluant tous deux en légère hausse à 4,3858% et 3,8837% respectivement.

CHANGES

Le yen japonais a bondi vendredi après que le principal responsable de la politique de change du pays, Atsushi Mimura, a déclaré ⁠que Tokyo était prêt à intervenir à nouveau sur les marchés pour soutenir la devise.

En début de séance, le yen s'est soudainement raffermi à 155,49 pour un dollar. Il a ensuite partiellement effacé ces gains et s'établit à 156,60 yens pour un dollar.

Deux sources ont dit jeudi à Reuters que le Japon était intervenu pour soutenir le yen, ce qui constitue sa première mesure officielle de ce type depuis près de deux ans.

Le billet vert perd 0,07% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagne 0,14% pour s'établir à 1,1747 dollar

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1ER MAI :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 14h00 ISM manufacturier (final) avril 53,0 52,7

(Certaines données peuvent accuser un ​léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)