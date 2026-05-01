Les droits de douane lestent durablement les exportations britanniques vers les USA

Production de whisky dans une distillerie à Drimnin, dans les Highlands, en Ecosse, le 3 février 2025. ( AFP / Andy Buchanan )

Les exportations de biens britanniques vers les États-Unis se sont affaissées depuis l'introduction de droits de douane américains, selon des chiffres officiels publiés vendredi, au lendemain de la levée par Trump des taxes à l'importation sur le whisky écossais.

En avril 2025, après l'annonce de droits de douanes mondiaux par Donald Trump, ces exportations ont chuté de plus de 14% par rapport à avril 2024, soit une baisse de 800 millions de livres (927 millions d'euros), et "sont restées relativement faibles" depuis, relève l'Office national des statistiques (ONS) dans un communiqué.

Un accord avait été conclu il y a près d'un an entre Londres et Washington pour limiter l'impact des droits de douane américains --plafonnés notamment à 10% sur l'automobile, mais dans la limite de 100.000 véhicules par an.

Mais les expéditions de voitures vers les États-Unis "ont diminué" et c'est même l'un des principaux moteurs de la baisse des exportations, pointe l'ONS, précisant que la cyberattaque qui a mis à l'arrêt pendant plus d'un mois Jaguar Land Rover (JLR) autour du mois de septembre a aussi joué un rôle.

Donald Trump a annoncé jeudi un geste supplémentaire sur le whisky écossais, sur lequel il a décidé de supprimer les droits de douane à la suite du voyage aux Etats-Unis de Charles III et de la reine Camilla.

"Les distillateurs vont pouvoir souffler un peu", a remercié dans un communiqué Mark Kent, le directeur de la Scotch Whisky Association, représentant de l'industrie, soulignant que les Etats-Unis représentent leur marché d'exportation le plus important.

Le ministre du Commerce Peter Kyle a de son côté salué "une excellente nouvelle" pour un secteur "qui représente près d'un milliard de livres d'exportations et soutient des milliers d'emplois à travers le Royaume-Uni".

Si les exportations du spiritueux avaient pâti des droits de douane, la tendance de fond est à la baisse depuis des années, nuance auprès de l'AFP Luke Tegner, directeur du conseil au cabinet londonien IWSR Drinks Market Analysis.

"La consommation de Scotch aux États-Unis diminue lentement depuis plusieurs décennies, le volume représentant aujourd'hui 45% de ce qu'il était en 1990", précise-t-il.

Selon l'ONS, la diminution des exportations vers les Etats-Unis s'explique aussi par une baisse sur le secteur des médicaments qui "peut être liée" à la politique de Washington "visant à promouvoir la production pharmaceutique nationale".

Pour autant, "les États-Unis restent notre premier partenaire pour les exportations de biens", relève l'institut statistique.