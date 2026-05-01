 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les droits de douane lestent durablement les exportations britanniques vers les USA
information fournie par AFP 01/05/2026 à 13:45

Production de whisky dans une distillerie à Drimnin, dans les Highlands, en Ecosse, le 3 février 2025. ( AFP / Andy Buchanan )

Production de whisky dans une distillerie à Drimnin, dans les Highlands, en Ecosse, le 3 février 2025. ( AFP / Andy Buchanan )

Les exportations de biens britanniques vers les États-Unis se sont affaissées depuis l'introduction de droits de douane américains, selon des chiffres officiels publiés vendredi, au lendemain de la levée par Trump des taxes à l'importation sur le whisky écossais.

En avril 2025, après l'annonce de droits de douanes mondiaux par Donald Trump, ces exportations ont chuté de plus de 14% par rapport à avril 2024, soit une baisse de 800 millions de livres (927 millions d'euros), et "sont restées relativement faibles" depuis, relève l'Office national des statistiques (ONS) dans un communiqué.

Un accord avait été conclu il y a près d'un an entre Londres et Washington pour limiter l'impact des droits de douane américains --plafonnés notamment à 10% sur l'automobile, mais dans la limite de 100.000 véhicules par an.

Mais les expéditions de voitures vers les États-Unis "ont diminué" et c'est même l'un des principaux moteurs de la baisse des exportations, pointe l'ONS, précisant que la cyberattaque qui a mis à l'arrêt pendant plus d'un mois Jaguar Land Rover (JLR) autour du mois de septembre a aussi joué un rôle.

Donald Trump a annoncé jeudi un geste supplémentaire sur le whisky écossais, sur lequel il a décidé de supprimer les droits de douane à la suite du voyage aux Etats-Unis de Charles III et de la reine Camilla.

"Les distillateurs vont pouvoir souffler un peu", a remercié dans un communiqué Mark Kent, le directeur de la Scotch Whisky Association, représentant de l'industrie, soulignant que les Etats-Unis représentent leur marché d'exportation le plus important.

Le ministre du Commerce Peter Kyle a de son côté salué "une excellente nouvelle" pour un secteur "qui représente près d'un milliard de livres d'exportations et soutient des milliers d'emplois à travers le Royaume-Uni".

Si les exportations du spiritueux avaient pâti des droits de douane, la tendance de fond est à la baisse depuis des années, nuance auprès de l'AFP Luke Tegner, directeur du conseil au cabinet londonien IWSR Drinks Market Analysis.

"La consommation de Scotch aux États-Unis diminue lentement depuis plusieurs décennies, le volume représentant aujourd'hui 45% de ce qu'il était en 1990", précise-t-il.

Selon l'ONS, la diminution des exportations vers les Etats-Unis s'explique aussi par une baisse sur le secteur des médicaments qui "peut être liée" à la politique de Washington "visant à promouvoir la production pharmaceutique nationale".

Pour autant, "les États-Unis restent notre premier partenaire pour les exportations de biens", relève l'institut statistique.

Guerre commerciale
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank