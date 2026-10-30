Chevron estime que les arrêts de production pourraient faire baisser la production du quatrième trimestre de 225.000 boepd

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout d'informations sur les résultats supérieurs aux prévisions et sur le cours de l'action aux paragraphes 3 et 4)
Le géant pétrolier américain Chevron
CVX.N a déclaré vendredi que les opérations de maintenance et les arrêts de production devraient réduire la production en amont du quatrième trimestre de 175.000 à 225.000 barils équivalent pétrole par jour (boepd).
La société a également indiqué que les opérations de maintenance prévues au quatrième trimestre devraient peser sur les résultats en aval à hauteur de 400 à 500 millions de dollars.
Chevron a dépassé les attentes de Wall Street concernant son bénéfice ajusté du troisième trimestre, grâce à la hausse des marges de raffinage dans le contexte de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran et du conflit entre la Russie et l’Ukraine.
L'action de la société a progressé de 1,6 % en pré-ouverture.
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