Chevron est en pourparlers pour acquérir une participation dans l'entreprise brésilienne Ipiranga, selon le Brazil Journal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur de pétrole Chevron CVX.N est en pourparlers avancés avec le conglomérat brésilien Ultrapar UGPA3.SA pour acquérir une participation de 30% dans le distributeur de carburant Ipiranga, a rapporté lundi le journal Brazil Journal, citant deux sources familières avec le sujet.

Chevron et Ultrapar n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.