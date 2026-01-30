Chevron déclare que les arrêts de production pourraient réduire sa production du premier trimestre jusqu'à 225 000 barils d'équivalent pétrole par jour

Le grand groupe pétrolier et gazier américain Chevron CVX.N a déclaré vendredi que les révisions et les temps d'arrêt devraient réduire sa production en amont de 185 000 à 225 000 barils d'équivalent pétrole par jour au cours du premier trimestre.

La société a ajouté que les révisions et les temps d'arrêt des raffineries durant le trimestre en cours devraient affecter les bénéfices en aval de 275 à 325 millions de dollars.