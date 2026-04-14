Chevron accepte un échange d'actifs au Venezuela pour se concentrer sur des projets de pétrole lourd

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* Chevron renonce au champ gazier de Loran et à une participation dans un petit projet pétrolier dans l'ouest du Venezuela

* Les pactes permettront une expansion dans la ceinture de l'Orénoque

* Les nouvelles zones et la réorganisation interviennent après l'approbation de la réforme législative

(Ajout d'une citation et d'informations sur les accords prévus avec Shell aux paragraphes 6 et 9-11) par Vivian Sequera, Marianna Parraga et Sheila Dang

Chevron CVX.N a signé deux accords clés lundi pour étendre ses opérations dans la vaste ceinture de l'Orénoque au Venezuela, y compris un échange d'actifs ajoutant une zone de brut lourd supplémentaire à son projet principal tout en restituant un champ de gaz offshore et une petite zone de brut , ont déclaré des cadres et des fonctionnaires lors d'un événement.

Les accords sont parmi les premiers accords d'expansion importants depuis que les États-Unis ont lancé un plan de reconstruction de 100 milliards de dollars pour le secteur énergétique du Venezuela après avoir capturé le président Nicolas Maduro , et qu'une réforme radicale de la principale loi pétrolière du pays a été approuvée en janvier, encourageant l'investissement étranger.

Les pactes, qui devraient permettre à la major américaine d'augmenter sa production de brut et sa participation dans la principale région pétrolière du pays de l'OPEP, ont été signés par des cadres de l'entreprise dirigés par Javier La Rosa, responsable des actifs de base et des pays émergents de Chevron, et des responsables de l'entreprise publique PDVSA, en présence du président par intérim Delcy Rodriguez.

Les accords comprennent l'augmentation de la participation de Chevron dans l'une de ses coentreprises avec PDVSA dans l'Orénoque, Petroindependencia, qui passe de 35,8 % à 49 %.

L'entreprise a également accepté de renoncer à deux blocs de gaz qui comprennent le champ offshore convoité de Loran et sa participation dans un petit projet pétrolier dans l'ouest du Venezuela, tout en recevant une nouvelle zone pétrolière, Ayacucho 8, dans le cadre de son projet existant Petropiar, également dans l'Orénoque, le plus important de l'entreprise.

Ces accords donnent à Chevron, le principal partenaire de PDVSA dans le cadre d'une coentreprise, une base solide pour développer des projets de pétrole lourd dans le pays, dans un contexte de concurrence accrue avec les entreprises étrangères.

L'échange d'actifs entre Chevron, PDVSA et ses filiales est "un accord mutuellement bénéfique qui permettra à toutes les parties de se concentrer sur les actifs stratégiques dans le pays", a déclaré la société dans un communiqué publié à l'issue de l'événement.

Les dirigeants de Chevron ont déclaré en janvier que l'entreprise pourrait augmenter sa production au Venezuela d'environ 50 % au cours des deux prochaines années dans le cadre de son implantation actuelle. Les coentreprises de la société avec PDVSA produisent 260 000 barils de brut par jour, soit environ un quart de la production totale du pays.

Les accords permettront au Venezuela et à Chevron "d'augmenter la production et de garantir des revenus au profit de la population", a déclaré M. Rodriguez lors de la diffusion de l'événement.

Une autre grande entreprise énergétique, Shell SHEL.L , qui cherche à se développer rapidement au Venezuela, devrait signer un accord séparé dans le courant de la semaine pour développer le champ gazier de Loran, qui s'étend jusqu'à Trinité-et-Tobago, en tant que projet unique avec son champ de Manatee, ont indiqué des sources.

L'éventuelle réaffectation de la zone constituerait l'alternative la plus rapide pour démarrer la production de gaz dans le champ de 7,3 trillions de pieds cubes, dont la Trinité a besoin pour produire et exporter du gaz naturel liquéfié.