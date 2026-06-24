Chemours conclut un accord à l'amiable de 450 millions de dollars avec le ministère américain de la Justice concernant un déversement de produits chimiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réponse de Chemours, des informations sur les actions dans les paragraphes 5 à 9)

Le ministère américain de la Justice a annoncé mercredi que la société Chemours CC.N avait accepté un accord à l'amiable de 450 millions de dollars concernant le rejet de “produits chimiques éternels” en Virginie-Occidentale, en Caroline du Nord et dans le New Jersey.

Cet accord multi-États comprend une amende civile de 22,5 millions de dollars et un financement de 90 millions de dollars destiné à contrôler les substances per- et polyfluoroalkylées, connues sous le nom de PFAS, et à les éliminer de l'eau potable, selon le communiqué du ministère de la Justice.

“Il s’agit du premier accord global conclu par le gouvernement fédéral pour régler des plaintes relatives à la pollution causée par un fabricant de produits chimiques éternels”, indique le communiqué.

La plainte déposée par le gouvernement américain allègue que trois sites de Chemours situés en Virginie-Occidentale, en Caroline du Nord et dans le New Jersey ont rejeté des PFAS dans trois rivières différentes.

Chemours a déclaré que cet accord réglait les plaintes fédérales liées aux rejets de PFAS et à d’autres infractions présumées, principalement sur ses sites de Washington Works, Fayetteville Works et Chambers Works.

L’accord reconnaît que Chemours a commencé à planifier et à mettre en œuvre des améliorations opérationnelles et des mesures correctives sur ses sites, et prévoit d’autres actions que l’entreprise mènera pour réduire les émissions futures et renforcer les programmes existants, a indiqué la société dans un communiqué.

L'action Chemours a progressé de 5,4 % en début de séance.

Les chercheurs ont établi un lien entre les PFAS, surnommés “produits chimiques éternels” en raison de leur dégradation très lente dans l’environnement, et toute une série de problèmes de santé.

Dans le cadre de cet accord, Chemours a indiqué avoir également conclu un accord avec la West Virginia Rivers Coalition pour un montant inférieur à 1 million de dollars, afin de mettre fin au litige engagé par cette dernière, qui reprochait à l’entreprise d’avoir dépassé certaines limites de rejets sur le site de Washington Works.