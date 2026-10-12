Communiqué de presse CHARWOOD ENERGY



Projet d’offre publique d’achat simplifiée obligatoire suivie d’un retrait obligatoire initiée par la société Biomasse Vision 2030 à un prix de 4,10 euros par action Charwood Energy



▪ Apport des actions Charwood Energy des principaux actionnaires historiques à la société Biomasse Vision 2030 et acquisition d’un bloc de titres représentant au total

91,75% du capital de Charwood Energy



▪ Prix d’offre faisant ressortir une prime de 18,16% par rapport au dernier cours de clôture des actions Charwood Energy avant annonce du projet d’offre et de 21,82%, 20,63%, 10,43% et 16,74% par rapport aux cours moyens pondérés des volumes à 1, 3, 6 et 12 mois



▪ Désignation du cabinet Crowe HAF en qualité d’expert indépendant chargé d’apprécier le caractère équitable du prix de l’offre et du retrait obligatoire