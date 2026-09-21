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Charwood Energy poursuit sur un rythme de croissance élevé. Chiffre d’affaires semestriel en hausse de +43 % à 5,6 M€.
information fournie par Boursorama CP 21/09/2026 à 17:45
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Communiqué de presse CHARWOOD ENERGY

Charwood Energy poursuit sur un rythme de croissance élevé.
Chiffre d’affaires semestriel en hausse de +43 % à 5,6 M€.
Carnet de commandes sécurisé1 en progression de +20 %

Au premier semestre 2026, Charwood Energy enregistre un chiffre d’affaires de 5,6 M€ en croissance de +43 % par rapport au premier semestre 2025 poursuivant l’accélération engagée depuis 2023.
Le chiffre d’affaires est réalisé à 90% pour compte de tiers, au titre de prestations de conception, construction et installation de solutions énergétiques sur mesure valorisant la biomasse, pour le compte de clients externes comme des exploitations agricoles, des industriels, ou des collectivités, et à 10% pour compte propre.

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