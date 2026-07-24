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Charter revoit à la baisse ses prévisions de bénéfice d'exploitation, le nombre de clients perdus dans le haut débit explose ; le cours de l'action s'effondre
information fournie par Reuters 24/07/2026 à 15:36
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour sur l'évolution du cours de l'action; ajout des prévisions d'EBITDA)

Charter Communications CHTR.O a annoncé vendredi une baisse plus forte que prévu de sa base de clients haut débit au cours du trimestre, l’Internet par câble traditionnel étant confronté à une concurrence acharnée de la part de ses rivaux du secteur des télécommunications, qui ont redoublé d’efforts en matière d’offres promotionnelles.

L'action de la société a plongé de plus de 7% en début de séance, après que Charter a également revu à la baisse ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année, sous la pression des pertes d'abonnés ainsi que de ses investissements dans la modernisation du réseau et son extension dans les zones rurales.

Voici plus de détails sur les résultats du deuxième trimestrede la société basée à Stamford, dans le Connecticut:

* Charter a perdu 172.000 abonnés haut débit au cours du trimestre clos le 30 juin, un chiffre supérieur aux estimations qui tablaient sur une perte de 140.712 utilisateurs, selon Visible Alpha.

* Les opérateurs mobiles américains proposent des offres groupées combinant services mobiles et haut débit, ce qui accentue la pression concurrentielle sur les câblo-opérateurs tels que Charter.

* Cette baisse du nombre de clients intervient alors même que Charter a proposé des offres groupées combinant Internet, la télévision et les services mobiles.

* La société a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices et s'attend désormais à ce que son EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) pour 2026 recule d'environ 1%, hors certains coûts.

* Elle avait auparavant prévu une légère croissance de l’EBITDA pour l’année.

* Le nombre d’abonnés aux services vidéo de Charter a diminué de 21.000 au cours du trimestre, un chiffre inférieur à la perte estimée de 63.202 utilisateurs, grâce à l’amélioration des formules tarifaires et à l’intégration, dans ses offres vidéo, de versions financées par la publicité d’applications de streaming telles que Disney+ et HBO Max.

* Le fournisseur d’accès à Internet haut débit et de télévision par câble a déclaré un chiffre d’affaires total de 13,53 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars pour le deuxième trimestre, soit légèrement au-dessus des estimations de 13,51 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Elle a gagné 406.000 clients mobiles, un résultat supérieur aux prévisions de 382.706, selon Visible Alpha, grâce à sa stratégie d’offres groupées.

Valeurs associées

CHARTER COMM RG-A
123,3100 USD NASDAQ -2,52%
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