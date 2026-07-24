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Charter enregistre une baisse trimestrielle du nombre de ses abonnés au haut débit plus forte que prévu ; son cours de bourse recule
information fournie par Reuters 24/07/2026 à 14:05
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Charter Communications CHTR.O a annoncé vendrediune baisse plus importante que prévu de son parc de clients haut débit au cours du trimestre, alors que l'Internet par câble traditionnel est confronté à une concurrence acharnée de la part de ses rivaux du secteur des télécommunications, qui ont redoublé d'efforts en matière d'offres promotionnelles.

Cette baisse du nombre d'abonnés s'est produite alors même que Charter proposait des offres groupées personnalisables combinant Internet, télévision et services mobiles dans un seul forfait. L'action de la société a chuté de près de 4 % en pré-ouverture à la suite de l'annonce de ces résultats.

Voici plus de détails sur les résultats du deuxième trimestre de Charter Communications, dont le siège se trouve à Stamford, dans le Connecticut:

* La société a perdu 172 000 abonnés haut débit au cours du trimestre clos le 30 juin, alors que les estimations tablaient sur une perte de 140 712 abonnés, selon Visible Alpha.

* À la fin du trimestre, Charter comptait 29,4 millions de clients Internet.

* Les opérateurs mobiles américains proposent des offres groupées combinant services mobiles et haut débit, ce qui accentue la pression concurrentielle sur les câblo-opérateurs tels que Charter.

* Le nombre d’abonnés aux services vidéo de Charter a diminué de 21 000, soit moins que la perte estimée de 63 202 utilisateurs, grâce à l’amélioration des formules tarifaires et à l’intégration, dans ses bouquets vidéo, de versions financées par la publicité d’applications de streaming telles que Disney+ et HBO Max.

* Le fournisseur d’accès à Internet haut débit et de télévision par câble a déclaré un chiffre d’affaires total de 13,53 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, soit un peu plus que les estimations de 13,51 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le résultat net attribuable aux actionnaires de Charter a légèrement reculé à 1,29 milliard de dollars.

* La société a gagné 406 000 clients mobiles, un résultat supérieur aux prévisions de 382 706, selon Visible Alpha, grâce à sa stratégie d'offres groupées.

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CHARTER COMM RG-A
123,3100 USD NASDAQ -2,52%
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