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CHARGEURS SA : La tendance de fond est clairement orientée à la baisse
information fournie par Day By Day 02/07/2026 à 05:32

CONTEXTE MOYEN TERME

La tendance de fond est clairement orientée à la baisse. Le mouvement se poursuit. Le prochain objectif est à 6,21 €, puis 5,25 €. Le franchissement de 13,13 € remettrait en cause la suite de la baisse.

PREVISION COURT TERME

La tendance de fond est clairement orientée à la baisse. Le mouvement se poursuit. Le prochain objectif est à 7,08 €, puis 6,21 €. Le franchissement de 8,80 € remettrait en cause la suite de la baisse.


Dernier cours : 7.71
Support : 7.08 / 6.21
Resistance : 8.8 / 9.48
Opinion court terme : negative
Opinion moyen terme : negative

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Cette analyse a été élaborée par Day By Day et diffusée par BOURSORAMA le 02/07/2026 à 05:32:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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