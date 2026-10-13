Character.AI se place sous la protection de la loi sur les faillites et accepte de céder certains actifs pour 20 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long du texte)

Character.AI a annoncé lundi avoir déposé une demande de mise en redressement judiciaire au titre du chapitre 11 aux États-Unis et avoir accepté de céder certains de ses actifs à Walt Disney DIS.N pour 20 millions de dollars.

Voici quelques détails concernant la procédure de faillite et de vente:

* Character.AI a indiqué avoir entamé la procédure officielle de vente d’actifs, y compris une licence portant sur certains droits de propriété intellectuelle, dans le cadre du chapitre 11, et sollicite l’approbation du tribunal pour les règles de la vente aux enchères qui désigneraient Disney comme soumissionnaire principal, ou « stalking horse ».

* Dans le cadre de cette procédure, l’offre de Disney servirait de base de référence tout en permettant aux soumissionnaires concurrents de proposer des offres plus élevées; la société prévoit que le processus de vente s’achève fin novembre ou début décembre 2026.

* « Après un examen approfondi des alternatives disponibles, le conseil d’administration a estimé que ce processus de vente supervisé par le tribunal offrait à la société la meilleure opportunité de maximiser la valeur pour toutes les parties prenantes », a déclaré Colin Adams, directeur général de Character.AI.

* Character Technologies, la société américaine propriétaire de la plateforme d’IA générative, a déclaré des actifs et des passifs estimés entre 50 et 100 millions de dollars, selon un document déposé auprès du tribunal.

* La société a indiqué qu’elle avait l’intention de poursuivre ses activités, y compris celles de la plateforme Character.AI, en limitant au maximum les perturbations de service pendant le processus de vente. Si ce processus ne permet pas de trouver un acquéreur disposé à poursuivre l’exploitation de la plateforme, celle-ci sera liquidée.