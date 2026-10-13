Character.AI se déclare en faillite et va céder certains actifs à Disney pour 20 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tirés des dossiers judiciaires et des informations contextuelles tout au long du texte)

* Des actions en justice intentées par des États américains et des familles affirment que ses chatbots ont porté préjudice à des enfants

* Character.AI enregistre des pertes de plus de 8 millions de dollars par mois

* Disney a récemment embauché l'ancien directeur général de Character.AI pour diriger ses activités technologiques

par Dietrich Knauth

La plateforme de chatbots Character.AI s'est déclarée en faillite lundi soir, annonçant avoir accepté de vendre certains actifs pour 20 millions de dollars à Walt Disney DIS.N .

Character.AI a déclaré espérer utiliser cette procédure de faillite pour parvenir à un règlement global de toutes les actions en justice intentées contre la société, selon des documents judiciaires déposés mardi auprès du tribunal des faillites de Wilmington, dans le Delaware. Ces actions en justice comprennent des enquêtes ouvertes par des États américains et des régulateurs internationaux, ainsi que des poursuites privées alléguant que les chatbots de Character.AI ont poussé des enfants au suicide et à l’automutilation.

Plusieurs États américains ont intenté des poursuites contre l’entreprise à plusieurs reprises: le Kentucky a notamment allégué que ses chatbots encourageaient les utilisateurs à se mutiler, à s’affamer ou à se suicider, tandis que la Pennsylvanie a affirmé que ses chatbots se faisaient passer pour des médecins.

Character.AI a conclu en janvier des accords préliminaires dans le cadre de cinq poursuites judiciaires intentées par des particuliers. Les termes de ces accords n’ont pas été divulgués, et des documents judiciaires récents relatifs à ces cinq affaires indiquent que les accords n’ont pas encore été finalisés ni honorés.

Character.AI avait précédemment déclaré avoir tout mis en œuvre pour donner la priorité à la sécurité des utilisateurs, et a refusé mardi de commenter l’impact que cette faillite pourrait avoir sur les poursuites judiciaires dont elle fait l’objet.

Cette faillite marque le point d’orgue d’une chute vertigineuse pour Character.AI, une start-up d’IA très en vue dont la technologie avait suscité l’intérêt de Google d’Alphabet

GOOGL.O , de Meta META.O et de xAI d’Elon Musk . L’entreprise dépensait plus de 8 millions de dollars par mois et pourrait mettre la clé sous la porte dans le cadre de la procédure de faillite si aucun repreneur ne se présente pour poursuivre ses activités.

L'OFFRE DE DISNEY SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Disney, qui a embauché l’ancien directeur général de Character.AI, Karandeep Anand, au poste de directeur technique au début du mois, sera un soumissionnaire « stalking-horse » — c’est-à-dire un premier acheteur potentiel — pour une licence perpétuelle non EXCLUSIVE sur la propriété intellectuelle de Character.AI. D’autres soumissionnaires peuvent surenchérir sur l’offre de Disney, selon les documents judiciaires.

Character.AI prévoit de finaliser la vente de l’ensemble de ses actifs d’ici fin novembre ou début décembre. Character Technologies, sa société mère basée aux États-Unis, a estimé ses actifs et passifs entre 50 et 100 millions de dollars, selon un document judiciaire.

La plateforme continuera de fonctionner pendant la procédure de faillite, mais pourrait être fermée si aucun acquéreur n’est trouvé, a indiqué la société.

NON RENTABLE MALGRÉ 12 MILLIONS D’UTILISATEURS

Character.AI n’a pas été rentable, malgré ses quelque 12 millions d’utilisateurs actifs. En raison des coûts élevés liés à la puissance de calcul et à l’emploi de talents spécialisés en IA, la société enregistre une perte d’environ 8 à 9 millions de dollars par mois, selon des documents judiciaires déposés mardi.

Mardi, Disney a refusé de commenter la vente envisagée dans le cadre de la procédure de faillite. La société avait précédemment indiqué qu’elle embauchait plusieurs membres du personnel technique de Character.AI et qu’Anand dirigerait les efforts de Disney visant à moderniser la manière dont l’entreprise développe et déploie ses technologies à l’échelle du groupe.

Deux anciens employés de Google ont fondé Character.AI en 2021. En 2024, Google a acquis une licence sur la technologie de Character.AI et a réembauché ses fondateurs.

Le Financial Times a rapporté en mai 2024 que Meta et xAI se faisaient concurrence pour conclure un partenariat avec Character.AI. En juillet 2024, Musk a démenti une information parue dans la presse selon laquelle xAI envisageait de racheter la société.

En septembre 2025, Disney a adressé à Character.AI une lettre de mise en demeure , lui demandant de cesser d'utiliser sans autorisation les personnages protégés par les droits d'auteur de Disney. Character.AI a déclaré les avoir supprimés.