Certaines opérations de chargement de pétrole ont été suspendues à la suite d'un incendie à Fujairah, aux Émirats arabes unis, selon certaines sources

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(Pas de commentaire de la part d'ADNOC, contexte aux paragraphes 6 et 7)

Certaines opérations de chargement de pétrole ont été suspendues dans l'émirat de Fujairah, aux Émirats arabes unis, un important centre de soutage, ont indiqué des sources industrielles et commerciales, après qu'un incendie s'y soit déclaré samedi.

L'incendie s'est déclaré après la chute de débris lors de l'interception d'un drone, mais aucun blessé n'a été signalé, a déclaré le bureau des médias de l'émirat.

Les forces de la protection civile s'occupent de l'incident afin de circonscrire l'incendie, a-t-il ajouté.

Les autorités n'ont pas fourni d'informations sur la suspension des opérations.

Bloomberg News avait précédemment rapporté que certaines opérations de chargement de pétrole dans le port de Fujairah, à l'extérieur du détroit d'Ormuz, avaient été suspendues à la suite d'une attaque de drone et d'un incendie.

Le géant pétrolier d'Abou Dhabi, ADNOC, qui opère dans l'émirat, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Mardi, ADNOC a fermé sa raffinerie de Ruwais en raison d'un incendie survenu dans une installation du complexe à la suite d'une attaque de drone, a déclaré une source au fait de la situation, ce qui constitue une nouvelle perturbation de l'infrastructure énergétique due à la guerre américano-israélienne contre l'Iran.