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Cerebras s'effondre alors que des résultats trimestriels mitigés remettent en question son modèle de croissance basé sur l'IA (13 août)
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 14:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction de l'article du 13 août: suppression de la référence aux estimations non atteintes dans le premier paragraphe et la cinquième puce, suite à une révision des chiffres d'affaires comparables par LSEG)

Cerebras Systems CBRS.O a chuté de plus de 9 % en début de séance jeudi après la publication de ses résultats trimestriels, ce qui a semé le doute quant à la capacité de ses puces d’IA à rivaliser avec Nvidia.

Les attentes étaient élevées pour les entreprises liées à l’IA, notamment Cerebras et le fabricant d’équipements réseau Cisco CSCO.O , compte tenu de la forte hausse des cours des actions alimentée par l’explosion des dépenses des géants de la tech, qui devraient dépasser les 740 milliards de dollars cette année.

Voici quelques détails:

* Cerebras, dans son deuxième rapport financier depuis son introduction en bourse, a présenté un bilan mitigé, ses revenus provenant de plus en plus du cloud computing plutôt que de ses puces d’IA.

* L’activité liée aux puces d’IA avait contribué à positionner Cerebras comme un concurrent de Nvidia NVDA.O et avait alimenté une hausse de 41 % du cours de l’action par rapport à son prix d’introduction en bourse de 185 dollars.

* L'activité cloud de la société basée à Sunnyvale, en Californie, a pratiquement quadruplé pour atteindre 126 millions de dollars, par rapport au même trimestre de l'année précédente.

* En revanche, ses ventes de matériel, y compris les puces d’IA, ont reculé à 54,1 millions de dollars, contre 70,3 millions il y a un an.

* La marge brute ajustée du deuxième trimestre a reculé à 40,6 %, contre 46,5 % au trimestre précédent.

* "La mise en œuvre reste le principal sujet de débat, compte tenu de l’ampleur et de la rapidité du renforcement des capacités nécessaires pour soutenir la montée en puissance", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.

* Citi et Mizuho ont légèrement revu à la baisse leurs objectifs de cours; l’objectif médian, selon les estimations compilées par LSEG, impliquait une hausse de 15 % par rapport à la clôture précédente.

* Par ailleurs, l’action Cisco Systems a chuté d’environ 8%, ses perspectives n’ayant pas répondu aux attentes élevées liées à son essor en tant que bénéficiaire du déploiement des centres de données dédiés à l’IA. Le titre a progressé de plus de 60 % cette année.

* Cisco prévoit un chiffre d’affaires de 7,5 milliards de dollars provenant des commandes d’infrastructures d’IA passées par les hyperscalers au cours de l’exercice 2027.

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358,7600 USD NASDAQ 0,00%
CEREBRAS SYS RG-A
185,4300 USD NASDAQ 0,00%
CISCO SYSTEMS
110,2300 USD NASDAQ 0,00%
NVIDIA
208,4800 USD NASDAQ 0,00%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 25/08/2026 à 14:50:53.

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