Cerebras propulsé par une vague d'initiations positives de brokers

Cerebras Systems s'envole de près de 18% vers 237 USD, propulsé par une vague d'initiations de couverture positives de la part de plusieurs brokers sur le titre de cette société qui développe des semi-conducteurs, des supercalculateurs et des logiciels associés. C'est notamment le cas de Wedbush et Mizuho, qui affichent tous deux des opinions "surperformance", ainsi que de Needham, qui recommande l'achat de la valeur.

Wedbush vise les 270 USD...

Wedbush entame ainsi la couverture de Cerebras Systems avec une opinion "surperformance" et un objectif de cours de 270 USD, soulignant qu'il s'agit de la seule entreprise à avoir commercialisé une puce d'IA à l'échelle d'une plaquette complète.

"Elle arrive sur le marché public au moment précis où le cycle de calcul passe de l'entraînement à l'inférence : la partie du marché où la vitesse, et non la puissance de calcul brute, détermine la valeur du résultat", explique Matt Bryson, analyste en charge du secteur.

D'après Wedbush, le Wafer-Scale Engine (WSE-3) de 3e génération de Cerebras est la plus grande puce jamais commercialisée, conçue spécifiquement pour la tâche qui définit le segment haut de gamme de l'inférence : la génération rapide de jetons.

"Avec une architecture différenciée, une forte augmentation des revenus contractuels d'OpenAI et d'AWS, et un marché qui commence seulement à apprendre à payer pour la vitesse, nous anticipons une configuration asymétrique et très favorable", poursuit-il.

...et Mizuho les 300 USD

Affichant lui aussi une opinion "surperformance" et un objectif de cours de 300 USD, Vijay Rakesh, analyste chez Mizuho, voit dans Cerebras un bénéficiaire direct de la croissance des investissements dans l'IA, qui devraient atteindre environ 2 800 MdsUSD d'ici 2030.

"Cerebras est leader sur le segment à la croissance la plus rapide, l'inférence rapide, qui devrait atteindre environ 550 MdsUSD d'ici 2030", ajoute le broker, qui met également en avant son architecture matérielle et logicielle propriétaire ainsi que son portefeuille de clients en expansion.

Il précise que son objectif de cours de 300 USD correspond à un ratio P/S 2028 (cours/ventes prévisionnelles pour 2028) de 15x, soit le point médian de la fourchette de 8x à 24x dans laquelle Nvidia et Broadcom se sont négociés avant le lancement de leurs offres respectives dans l'IA.

Needham entame sa couverture à l'achat

Enfin, Needham entame la couverture de Cerebras avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 300 USD, notant que son WSE est conçu pour les charges de travail d'inférence rapides nécessitant une faible latence, notamment le codage en temps réel et les agents de recherche instantanée.

Il rappelle que la société a annoncé en janvier un accord de plus de 20 MdsUSD en vertu duquel OpenAI déploiera environ 750 MW de capacité de calcul Cerebras d'ici à 2028, avec une option portant sur 1,25 GW supplémentaires, puis, en mars, une collaboration avec AWS pour l'inférence désagrégée.

"Si OpenAI exerce son option sur les 1,25 GW supplémentaires ou si Amazon prend livraison d'une quantité significative de systèmes Cerebras, nous anticipons un potentiel de hausse important pour notre modèle actuel", affirme l'intermédiaire financier.