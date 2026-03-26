CERAWEEK-Un dirigeant de Constellation affirme que l'opérateur de réseau a dit à la société que Three Mile Island ne pourrait pas être connectée avant 2031

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'un arrière-plan) par Laila Kearney

L'opérateur de réseau américain PJM a informé Constellation Energy que l'ancienne centrale nucléaire de Three Mile Island en Pennsylvanie ne pourra probablement pas se connecter au réseau avant 2031, soit quatre ans plus tard que prévu , a déclaré l'entreprise lors de la conférence sur l'énergie CERAWeek qui s'est tenue à Houston jeudi.

Constellation travaille à la reprise des activités de la centrale nucléaire, qui a été rebaptisée Crane Clean Energy Center, afin d'alimenter les centres de données de Microsoft.

La société sera prête à produire de l'électricité à partir de la centrale d'ici son objectif de 2027, et elle discute avec l'opérateur de réseau PJM Interconnection pour réduire le délai, a déclaré David Dardis, directeur des affaires extérieures et de la croissance chez Constellation.

Constellation, le plus grand producteur indépendant d'électricité du pays, a annoncé en 2024 qu'il avait passé un contrat avec Microsoft pour rouvrir la centrale nucléaire. Aucune centrale nucléaire entièrement fermée n'a jamais été redémarrée, mais avec l'augmentation de la demande des centres de données de Big Tech et l'électrification des bâtiments et des transports, trois centrales américaines sont actuellement en cours de redémarrage.