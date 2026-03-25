CERAWEEK-Selon le directeur général d'Equinor, il est peu probable que l'UE augmente ses importations de gaz russe

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* La société espère que le projet canadien Bay du Nord sera approuvé l'année prochaine

* Un projet controversé en mer du Nord progresse

* L'UE entretient des liens étroits avec l'Ukraine

(Mises à jour) par Stephanie Kelly

Anders Opedal, directeur général de la société norvégienne Equinor EQNR.OL , a déclaré mardi que l'Union européenne n'augmenterait probablement pas les importations de gaz russe pour compenser les perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient tant que la guerre entre la Russie et l'Ukraine se poursuivra.

"Lorsque je parle aux ministres de plusieurs pays, il serait très, très difficile de ramener du gaz russe au milieu de la guerre avec l'Ukraine", a déclaré M. Opedal lors d'une interview à la conférence CERAWeek sur l'énergie à Houston, citant le partenariat de l'UE avec l'Ukraine.

L'Union est le plus fidèle allié de Kyiv depuis l'invasion russe, soutenant les efforts de l'Ukraine pour conserver le contrôle de son territoire.

La part de la Russie dans les importations de gaz de l'UE est passée de 45 % avant l'invasion totale de l'Ukraine en 2022 à 12 % en 2025, selon les données de l'UE, à mesure que l'Union mettait en œuvre des sanctions, des interdictions de contrats et une diversification d'urgence. Le gaz naturel liquéfié américain et l'augmentation de l'approvisionnement en provenance de Norvège ont comblé une grande partie de l'écart.

M. Opedal a déclaré que l'Europe disposait désormais d'une gamme de sources d'approvisionnement plus diversifiée qu'en 2022.

"Tout ce que nous avons pu produire a été transféré en Europe, tout le gaz et 90 à 95 % du pétrole sont acheminés vers l'Europe", a déclaré M. Opedal. "Il est d'autant plus important de poursuivre ce voyage maintenant, après la guerre au Moyen-Orient."

La guerre américano-israélienne contre l'Iran et les attaques de Téhéran contre les pays voisins du Golfe ont provoqué une nouvelle crise énergétique mondiale, en endommageant les installations énergétiques et en interrompant en grande partie le trafic des pétroliers dans le détroit d'Ormuz , où transitent environ 20 % des flux mondiaux de pétrole et de gaz naturel liquéfié. Equinor a produit une quantité record de pétrole en 2025, grâce à l'augmentation de la production internationale, et s'attend à une croissance de la production d'environ 3 % cette année.

Depuis le début de l'année, Equinor a participé à huit découvertes sur le plateau continental norvégien, contre 14 l'année dernière, a indiqué M. Opedal. Le projet pétrolier Rosebank en mer du Nord, qui est devenu un paratonnerre pour les défenseurs du climat en Grande-Bretagne, progresse, a-t-il ajouté.

M. Opedal a déclaré qu'il espérait que le projet pétrolier offshore Bay du Nord, au Canada, serait approuvé l'année prochaine et que la production commencerait d'ici 2032. Bay du Nord est un investissement de 14 milliards de dollars canadiens (10,18 milliards de dollars) avec une capacité de production de 160 000 barils par jour, a déclaré M. Opedal.

M. Opedal a déclaré qu'il existe un important potentiel pétrolier et gazier inexploité dans des régions où des ressources ont déjà été découvertes, telles que le plateau continental norvégien, le Royaume-Uni, le Brésil, l'Argentine et la Namibie. (1 $ = 1,3750 dollar canadien)