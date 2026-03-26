Le prix à la pompe profite aux voitures électriques d'occasion

Martin Miller et Estelle Miller, copropriétaires du concessionnaire de voitures électriques d'occasion EV Experts, à Guildford

par Gilles Guillaume et Marie Mannes

La flambée des cours du pétrole provoquée par la guerre ‌en Iran a dopé les ventes de voitures électriques d'occasion à travers l'Europe, ont dit à Reuters plusieurs plateformes de ventes en ligne, les prix à la pompe détournant les clients à la ​recherche d'un véhicule des motorisations purement essence ou diesel.

"Il y a actuellement une prime à la voiture électrique sur le marché de l'occasion", déclare Terje Dahlgren, analyste pour la principale plateforme de vente de véhicules de seconde main en Norvège, Finn.no.

Depuis le 28 février, la guerre en Iran a perturbé un important axe de transport maritime par lequel transitent environ 20% des approvisionnements mondiaux de ​brut. Dans la foulée, le prix moyen de l'essence dans l'Union européenne a bondi de 12% à 1,84 euro le litre entre le 23 février et le 16 mars, selon des données de la Commission européenne, avec des pics au-delà de 2 euros ​selon les pays.

En France, la plateforme spécialisée dans le véhicule d'occasion Aramisauto indique que la part ⁠des modèles électriques dans ses ventes a presque doublé entre la semaine du 16 février à celle du 9 mars, passant de 6,5% à 12,7%.

Détenue majoritairement par Stellantis, Aramisauto ‌avait observé une tendance similaire en 2022 quand l'invasion de l'Ukraine par la Russie avait fait grimper les prix de l'énergie, déclare son directeur général Romain Boscher.

"Il y a des seuils symboliques, dès qu'on passe les deux euros, ça marque vraiment l'esprit des gens", dit-il. "Là, c'est la même chose, on observe ​une hausse d'intérêt très significative sur le site web, qui se matérialise ‌ensuite en commandes, sur l'électrique et l'hybride."

Sur les trois semaines en question, le poids de l'essence dans les ventes d'Aramisauto a reculé ⁠à 28%, contre 34% avant la guerre, tout comme celui du diesel, tombé à 10% contre 14%.

"La part des recherches qui sélectionnent le filtre électrique sur notre site internet a doublé", ajoute Romain Boscher.

La plateforme Olx, basée à Amsterdam, a observé elle aussi un bond des recherches de clients sur l'électrique à travers ses différents marchés, en France (50%), en Roumanie (40%), au Portugal (54%) et en Pologne (39%), ⁠avec une "accélération régulière de la croissance semaine ‌après semaine sur tous les marchés."

"L'intérêt pour les véhicules électriques montrait déjà une tendance à la hausse avant les évènements récents", précise Christian Gisy, directeur général ⁠d'Olx. "L'instabilité semble avoir accéléré une transition qui était déjà engagée."

LE MARCHE DU VO REAGIT PLUS VITE

Le marché des voitures électriques d'occasion n'est plus cantonné à quelques modèles précurseurs mais s'est étoffé au ‌fil de l'extension des gammes des constructeurs. L'instauration de certificats pour garantir l'état de santé de la batterie sur des véhicules de seconde main a aussi contribué à ⁠réduire les craintes des clients.

Le marché de l'occasion a tendance à réagir plus vite que celui du neuf aux changements dans les ⁠habitudes de consommation grâce à des prix de ‌départ pouvant être inférieurs de jusqu'à 40% et à une disponibilité quasi-immédiate des véhicules, contre parfois plusieurs mois entre la commande d'une voiture neuve et sa réception.

"Si l'on considère les délais pour ​l'achat d'un véhicule, nous pensons que cette dynamique va se maintenir, tant que le marché n'aura pas ‌pleinement absorbé l'impact des évènements globaux récents", souligne Alastair Campbell, vice-président en charge de la croissance au sein de la société britannique de données automobiles Marketcheck.

Dans les pays scandinaves, les principaux sites internet de vente de voitures d'occasion - ​détenus par le norvégien Vend - ont aussi observé une forte hausse des ventes de véhicules électriques.

Sur la plateforme suédoise Blocket, elles ont grimpé de 11% sur les deux premières semaines de mars, par rapport aux deux précédentes, tandis que sur la plateforme danoise Bilbasen, les recherches pour des EV ont aussi augmenté.

En Allemagne, la principale plateforme en ligne mobile.de indique que la part ⁠des EV dans les requêtes d'information a triplé depuis le début mars, passant de 12% à 36%.

Plusieurs marques automobiles ont essayé de tirer parti pour leur gamme électrifiée de cette nouvelle donne lors des portes ouvertes du week-end des 14 et 15 mars.

Dans un spot publicitaire diffusé à la radio, Renault déclarait que si ce n'est pas une bonne nouvelle, la hausse du prix à la pompe "est une bonne raison pour passer à la voiture électrique et ne plus être dépendant des prix du pétrole", tandis que MG, marque du chinois SAIC, a publié sur les réseaux sociaux des messages indiquant: "Plus de deux euros le litre de gasoil ... il est peut-être temps de repenser votre façon de rouler."

(Reportage Gilles Guillaume à Paris et Marie Mannes à Stockholm, avec Christina Amann ​à Berlin et Nick Carey à Londres, édité par Sophie Louet)